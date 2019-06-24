Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболисты «Манчестер Юнайтед» выступили за уход Погба

Футболисты «Манчестер Юнайтед» выступили за то, чтобы полузащитник Поль Погба покинул команду в летнее трансферное окно.

Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, игроки манкунианцев считают, что уход француза только на пользу команде.

Ранее СМИ сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу Погба.

В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 100 млн. Главными претендентами на француза считаются «Реал» и «Ювентус».

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Великолепные фотографии жены Александра Овечкина!
Странное золото: почему Аверина не радуется победе на Европиаде
Призер ОИ в Сочи подписал контракт с Союзом биатлонистов России
«Корейский зомби» заработал 100 тыс долларов за 58-секундный бой
Подарок для Месси: Аргентина выползла в плей-офф
Глава UFC описал два пути Макгрегора
Обвинившая в плагиате хореографа Загитовой заступилась за Алину
Чемпион UFC помечтал о поединке с Ломаченко и дождался ответа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь