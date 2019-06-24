Не чемпионская игра «Астаны», фарт «Кайрата» и компромиссные результаты. Обзор 15-го тура КПЛ

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«Астана» после удачного старта стала допускать одну осечку за другой. Кроме того, качество ее игры не соответствует чемпионскому статусу. Она и так не являлась полноценным лидером премьер-лиги, а тут еще в гостевом матче с «Ордабасы» потерпела четвертое поражение — 2:3. Оборона столичных игроков напоминала проходной двор. То ли игроки насытились за последние годы своим чемпионством, то ли не хотят играть под руководством нынешнего главного тренера, но факт в том, что прежде они не совершали таких промашек. В этом смысле «Ордабасы» прыгнул выше головы, отыграл на пределе своих возможностей и одержал заслуженную победу, выйдя на второе место по потерянным очкам. Северяне отпустили вперед не только шымкентский клуб, но и другого претендента на чемпионство «Тобол».

Костанайцы, как и ожидалось, выиграли дома у «Окжетпеса» — 2:0. Если в первом тайме синегорцы сдерживали натиск хозяев, то после перерыва пропустили мячи после точных ударов Сенина Себаи и Азата Нургалиева. Этой победой на фоне осечки «Астаны» костанайцы сделали серьезную заявку на чемпионство, дальше уже все зависит от них самих. Кокшетаусцы потерпели третье подряд поражение, но при этом стоит учесть, что последние три игры они проводили против клубов из первой четверки. Возможно, в последующем с равными по силам соперниками им доведется прервать затянувшуюся безвыигрышную серию из пяти игр.

«Жетысу» на выезде прервал победное шествие «Кайрата» (0:0), который до этого добивался максимального результата в четырех турах кряду. В данном случае отдадим должное Дмитрию Огаю, выбравшему очень грамотную тактическую схему. Стоило его подопечным плотнее сыграть в обороне, в том числе против Бауыржана Исламхана, как у алматинцев стали возникать проблемы в атаке. Хозяевам не хватило мастерства вскрыть насыщенную защиту талдыкорганцев, тогда как Алексею Шпилевскому — тренерского опыта, чтобы переломить игру во втором тайме. Более того, кайратовцы были на волоске от поражения, но в этот день им явно повезло. Похоже, в нынешнем чемпионате серьезным достижением для «Кайрата» станет место не ниже третьего, уж слишком серьезные у него конкуренты. В этой связи и «Жетысу» будет непросто побороться за медали, скорее всего, талдыкорганская команда по итогам сезона окажется где-то в середине таблицы.

«Иртыш» и «Шахтер» сыграли в нулевую ничью. Учитывая, какие проблемы ранее были у павлодарцев, итог для них более чем приемлемый. Причем аналогичного результата они добились в предыдущем туре. То, что не пропускают, уже хорошо. Определенно, в дальнейшем «Иртыш» постарается без нервотрепки решить задачу по сохранению прописки в премьер-лиге, минуя переходные матчи. Впрочем, и карагандинцам не следует расслабляться, хотя с нынешней игрой им вряд ли грозит падение в подвал таблицы.

Также при своих остались «Кайсар» и «Тараз» — 1:1. И все же кызылординцы обязаны были побеждать. Во-первых, играли дома, а во-вторых, по-прежнему сохраняли шансы в борьбе за бронзовые медали. Правда, они не испарились после этого матча. Однако футболистам Стойчо Младенова следует впредь дожимать соперников вроде таразцев, в противном случае конкуренты оторвутся на приличное расстояние в таблице. Пока «Кайсар» всего три пункта отделяют от призовой тройки. В свою очередь у команды Вахида Масудова более скромные задачи, для нее важно не вылететь в первую лигу, сейчас она идет десятой позиции.

Еще один ничейный результат (1:1) был зафиксирован во встрече аутсайдеров между «Атырау» и «Актобе». «Нефтяники» уже на 18-й минуте после гола Ардака Саулета оказались в роли отыгрывающейся стороны, но за минуту до перерыва Куаныш Калмуратов прямым ударом с углового восстановил равновесие в счете, который продержался вплоть до финального свистка. С учетом всех проблем актюбинцев хозяева потеряли два очка, чем приобрели одно. К слову, атыраусцы третий матч подряд завершили со счетом 1:1. И ничейный исход не повлиял на турнирное положение команд. Если «Атырау» остался на 11-й строчке, то замыкающему таблицу «Актобе» необходимо отыграть еще четыре очка из 12 снятых за долги.

Отметим, что матчи 16-го тура пройдут 30 июня (воскресенье). В этот день сыграют «Окжетпес» — «Атырау», «Актобе» — «Иртыш», «Шахтер» — «Тараз», «Ордабасы» — «Кайсар», «Астана» — «Кайрат», «Жетысу» — «Тобол».