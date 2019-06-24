Впечатляющая серия претендентов на чемпионство, или что нужно знать о 15-м туре КПЛ

— «Ордабасы» не проиграл 15 игру подряд.

— При этом оборона шымкентскего клуба осталась самой надежной, в ее пассиве всего семь пропущенных мячей. Больше всего голов пропустил «Актобе» — 30.

— Самый результативный матч в туре выдали претенденты на золотые медали «Ордабасы» и «Астана» — 3:2. При этом столичный клуб потерпел четвертое поражение в сезоне.

— Самая грубая игра получилась между «Кайсаром» и «Таразом» — пять предупреждений и одно удаление. Самая корректная вышла между «Кайратом» и «Жетысу» — два предупреждения.

— В туре было зафиксировано две победы и четыре ничьих. Причем выигрывали исключительно хозяева.

— «Тобол» одержал пятую победу подряд, и все с «сухим» счетом, тем самым сделав серьезную заявку на чемпионство.

— Прервалась четырехматчевая победная серия «Кайрата», сыгравшего в нулевую ничью с «Жетысу» — талдыкорганцы не выигрывали в последних трех турах.

— Безвыигрышные серии также имеют и другие команды — у «Иртыша» она состоит из трех матчей, у «Шахтера» из четырех, у «Окжетпеса», «Тараза» и «Атырау» из пяти, у «Актобе» из девяти.

— Самая высокая посещаемость в туре была зафиксирована на матче «Кайрат» — «Жетысу» — 7500 зрителей.

— В споре бомбардиров с 11 голами лидирует форвард «Кайрата» Адеринсола Эсеола, пропускавший этот тур из-за перебора карточек. На втором и третьем местах идут Жоао Пауло из «Ордабасы» и Марин Томасов из «Астаны» с отставанием на два и три мяча соответственно.

Матчи 16-го тура пройдут 30 июня (воскресенье). В этот день сыграют «Окжетпес» — «Атырау», «Актобе» — «Иртыш», «Шахтер» — «Тараз», «Ордабасы» — «Кайсар», «Астана» — «Кайрат», «Жетысу» — «Тобол».