«Мы смотрели, как ты взрослеешь». «Барселона» поздравила Месси с 32-летием

Сегодня, 24 июня, аргентинскому футболисту исполняется 32 года. Каталонцы опубликовали ролик, посвящённый форварду, и сопроводили его следующей подписью: «Мы смотрели, как ты взрослеешь. Мы скандировали твоё имя. Величайший. С днём рождения, Лео Месси!».

Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду сине-гранатовых с 2003 года. С каталонцами он к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны, а также четыре трофея Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира.



Также Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча» — самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.