«Мы смотрели, как ты взрослеешь». «Барселона» поздравила Месси с 32-летием
«Барселона» в своём официальном «твиттере» поздравила нападающего Лионеля Месси с днём рождения.
«Барселона» в своём официальном «твиттере» поздравила нападающего Лионеля Месси с днём рождения.
Сегодня, 24 июня, аргентинскому футболисту исполняется 32 года.
Каталонцы опубликовали ролик, посвящённый форварду, и сопроводили его следующей подписью: «Мы смотрели, как ты взрослеешь. Мы скандировали твоё имя. Величайший. С днём рождения, Лео Месси!».
Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду
Также Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча» — самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.