Экс-клуб КПЛ вышел на второе место в первой лиге после матча с удалением

Встреча в Петропавловске получилась очень напряженной. В итоге, ее исход решил единственный гол, забитый в исполнении Павла Кривенцева на 51-й минуте.

При этом арбитр встречи вынес игрокам шесть предупреждений, а после матча показал красную карточку игроку гостей Руслану Жанысбаеву.

Победа позволила петропавловскому клуба набрать 22 очка и выйти на второе место, которое до матча занимал «Каспий». После второго поражения в сезоне актаусцы опустились на третью позицию.

Еще в одном не менее интересном матче «Акжайык» оказался сильнее дома «Академии Онтустик» — 2:1. На 43-й минуте счет открыл игрок хозяев Даниил Кочнев, после перерыва, а именно на 81-й минуте ответный мяч забил Алтынбек Даулетханов.

Казалось, что встреча так и завершится, пока на 90-й минуте точный удар Дениса Главина не принес уральской команде победу, позволившую ей выйти на пятое место и до двух очков сократить отставание от призовой тройки. Южане же расположились на шестой ступеньке.

В остальных играх ничего сверхординарного не произошло:

— «Алтай» в гостях победил аутсайдера чемпионата «Актобе-Жас» (2:0), и тем самым упрочил свое лидерство, не имея в пассиве ни одного поражения;.

— «Астана М» проиграла «Байконуру» (1:3);.

— «Экибастуз» переиграл на своем поле «Шахтер-Булат» (2:0). На результате игры не могло не сказаться удаление на 55-й минуте капитана карагандинцев Егора Алишаускаса при счете 0:1. Спустя 19 минут после этого хозяева забили второй мяч, тем самым реализовав численное преимущество;.

— «Кайрат-Жастар» в родных стенах взял верх над «Жетысу Б» (2:0);.

— «Кыран» и «Махтаарал» расписали нулевую ничью.