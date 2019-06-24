«Ньюкасл Юнайтед» объявил об отставке главного тренера
Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес покинул пост в связи с истечением контракта, об этом сообщает официальный Твиттер английского клуба.
Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес покинул пост в связи с истечением контракта, об этом сообщает официальный Твиттер английского клуба.
Соглашение «сорок» с итальянским специалистом было рассчитано до 30 июня 2019 года.
Бенитес вступил на пост главного тренера «Ньюкасла» в 2016 году, когда команда была во втором дивизионе Англии, после чего успешно перебралась в
В прошедшем сезоне подопечные испанца заняли 13-е место турнирной таблицы чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что испанскому наставнику поступило выгодное предложение от китайского клуба.