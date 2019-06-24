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16:18 (мск), источник: Газета.Ру

«Ньюкасл Юнайтед» объявил об отставке главного тренера

Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес покинул пост в связи с истечением контракта, об этом сообщает официальный Твиттер английского клуба.

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Источник: AP 2019

Соглашение «сорок» с итальянским специалистом было рассчитано до 30 июня 2019 года.

Бенитес вступил на пост главного тренера «Ньюкасла» в 2016 году, когда команда была во втором дивизионе Англии, после чего успешно перебралась в премьер-лигу страны (АПЛ).

В прошедшем сезоне подопечные испанца заняли 13-е место турнирной таблицы чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что испанскому наставнику поступило выгодное предложение от китайского клуба.

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Ньюкасл Юнайтед
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