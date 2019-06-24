«Ньюкасл Юнайтед» объявил об отставке главного тренера

Соглашение «сорок» с итальянским специалистом было рассчитано до 30 июня 2019 года.

Бенитес вступил на пост главного тренера «Ньюкасла» в 2016 году, когда команда была во втором дивизионе Англии, после чего успешно перебралась в премьер-лигу страны (АПЛ).