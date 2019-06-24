Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
12Россия — Голландия. Легендарные кадры
20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» готов продать Себальоса за € 50 млн

Мадридский «Реал» намерен расстаться с полузащитником Даниэлем Себальосом, утверждает AS.

Наверх
Источник: AP 2019

По данным источника, «Королевский клуб» оценивает футболиста в € 50 млн, причём отступные в его контракте составляют € 500 млн. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на хавбека в следующем сезоне и согласен на его продажу.

Главным претендентом на игрока является «Тоттенхэм Хотспур». Испанцем интересуется также «Милан».

Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Великолепные фотографии жены Александра Овечкина!
«Краснодар» — пока лучший. Главное о трансферах клубов РПЛ
«Манчестер Юнайтед» отказался обменять Погба на Неймара
«И так в долгах». Белорусы недовольны Европейскими играми?
Игравшие в России североамериканцы поливают грязью КХЛ
«Каррера мне неинтересен». Первое интервью Глушакова после ухода
Моуринью снова ждут в АПЛ. Но не в топ-клубе
Самая красивая теннисистка мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь