Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
12Россия — Голландия. Легендарные кадры
21:04 (мск), источник: Sport24

Моуринью снова ждут в АПЛ. Но не в топ-клубе

Португалец готов к новому вызову?

Наверх

Жозе Моуринью по-прежнему без работы. Без тренерской работы. Моуринью блестяще проявляет себя как ТВ-аналитик — мы всегда знали, что он умеет делать шоу. Как и то, что с футболом Жозе не завязывал. И обязательно вернется к функциям коуча. Неизвестно только, в каком клубе.

Или известно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня «Ньюкасл» объявил, что Рафаэль Бенитес больше не будет тренировать команду. Понятно, что испанец с «сороками» не провалился. Тут другое — сам Рафа жаждет большего. А с «Ньюкаслом», видимо, опять придется рубиться за выживание. В лучшем случае — за место в середине таблицы. Владелец клуба Майк Эшли не дал Бенитесу гарантий, что клуб готов тратить серьезные деньги на трансферном рынке.

И Бенитес захотел уйти.

В последнем сезона АПЛ «Ньюкасл» финишировал 13-м. На вылет не стоял, но и о большем не мечтал. Притом, что Бенитеса почти все в Англии хвалили почти каждый месяц — не его вина, что у «сорок» просто нет состава, чтобы бороться за большее.

Теперь у «Ньюкасла» будет, понятно, новый тренер. Удивительно, но фаворитом у букмекеров считается Жозе Моуринью. Хотя кто-то, а Жозе привык к работе с топ-клубами. 13-е место — точно не для него. Но, если верить британской прессе, Моуринью «готов к новому вызову». И якобы хочет доказать, что он умеет добиваться результата не только со звездными игроками.

Во время загрузки произошла ошибка.

А Майк Эшли, спешл ради Моуринью, готов даже потратить приличные деньги на трансферном рынке. Не сотни миллионов, но 50−60 — тоже неплохая сумма. Пусть и копеечная для португальца. Плюс Эшли дал добро на приход в клуб… Марко Матерацци. Не в качестве игрока — помощника Моуринью. Итальянец как-то признался, что с «если с кем и стоит воевать бок о бок — то с Жозе».

Во время загрузки произошла ошибка.

На то, что именно Моуринью возглавит «Ньюкасл», принимаются ставки 6 к 1. Аналогичный коэффициент на назначение помощника Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты. Другие кандидаты — Алан Пардью, Шон Дайч, Рой Кин и даже Дженнаро Гаттузо. Но их шансы расцениваются намного ниже.

Очевидно одно: Моуринью в «Ньюкасле» — это топовый сюжет. Сенсационный, странный, но тем интереснее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Моуринью без работы в футболе полгода. В декабре «МЮ» расторг с ним контракт. На момент ухода Жозе «Юнайтед» шел на шестом месте в АПЛ, а унылый футбол клуба критиковали примерно все.

За 2,5 года в «Юнайтед» Моуринью выиграл три трофея — Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. Титулы не топовые, но все же титулы.

«МЮ» проводил Моуринью прямо как «Спартак» — Карреру. Фотографией стадиона, а не самого тренера.

Ньюкасл Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Бразилец из «Спартака» сделал предложение русской красотке
Американка обвинила хореографа Загитовой в краже номера. Пришлось извиняться
«Краснодар» — пока лучший. Главное о трансферах клубов РПЛ
«Манчестер Юнайтед» отказался обменять Погба на Неймара
«И так в долгах». Белорусы недовольны Европейскими играми?
Игравшие в России североамериканцы поливают грязью КХЛ
«Каррера мне неинтересен». Первое интервью Глушакова после ухода
Самая красивая теннисистка мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь