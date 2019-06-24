Моуринью снова ждут в АПЛ. Но не в топ-клубе
Португалец готов к новому вызову?
Португалец готов к новому вызову?
Жозе Моуринью
Или известно.
Сегодня «Ньюкасл» объявил, что Рафаэль Бенитес больше не будет тренировать команду. Понятно, что испанец с «сороками» не провалился. Тут другое — сам Рафа жаждет большего. А с «Ньюкаслом», видимо, опять придется рубиться за выживание. В лучшем случае — за место в середине таблицы. Владелец клуба Майк Эшли не дал Бенитесу гарантий, что клуб готов тратить серьезные деньги на трансферном рынке.
И Бенитес захотел уйти.
В последнем сезона АПЛ «Ньюкасл» финишировал 13-м. На вылет не стоял, но и о большем не мечтал. Притом, что Бенитеса почти все в Англии хвалили почти каждый месяц — не его вина, что у «сорок» просто нет состава, чтобы бороться за большее.
Теперь у «Ньюкасла» будет, понятно, новый тренер. Удивительно, но фаворитом у букмекеров считается Жозе Моуринью. Хотя
А Майк Эшли, спешл ради Моуринью, готов даже потратить приличные деньги на трансферном рынке. Не сотни миллионов, но 50−60 — тоже неплохая сумма. Пусть и копеечная для португальца. Плюс Эшли дал добро на приход в клуб… Марко Матерацци. Не в качестве игрока — помощника Моуринью. Итальянец
На то, что именно Моуринью возглавит «Ньюкасл», принимаются ставки 6 к 1. Аналогичный коэффициент на назначение помощника Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты. Другие кандидаты — Алан Пардью, Шон Дайч, Рой Кин и даже Дженнаро Гаттузо. Но их шансы расцениваются намного ниже.
Очевидно одно: Моуринью в «Ньюкасле» — это топовый сюжет. Сенсационный, странный, но тем интереснее.
Моуринью без работы в футболе полгода. В декабре «МЮ» расторг с ним контракт. На момент ухода Жозе «Юнайтед» шел на шестом месте в АПЛ, а унылый футбол клуба критиковали примерно все.
За 2,5 года в «Юнайтед» Моуринью выиграл три трофея — Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. Титулы не топовые, но все же титулы.
«МЮ» проводил Моуринью прямо как «Спартак» — Карреру. Фотографией стадиона, а не самого тренера.