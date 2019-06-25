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09:49 (мск), источник: Sports.Ru

11-летний сын погибшего в автокатастрофе Хосе Антонио Рейеса подписал контракт с «Реалом»

Хосе Рейес Лопес, сын погибшего в автокатастрофе Хосе Антонио Рейеса, будет выступать за «Реал».

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Старший из сыновей футболиста (ему 11 лет) подписал контракт с мадридским клубом и будет играть за юниорскую команду. Его обещал взять под опеку президент «Реала» Флорентино Перес.

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«Очень рад и горд начать новый этап в “Реале”. Благодарю все, кто поддерживал меня и доверял мне, особенно мою семью», — написал Рейес-младший в инстаграме.

Перес будет воспитывать старшего сына разбившегося в автокатастрофе Рейеса до совершеннолетия.

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