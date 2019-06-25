11-летний сын погибшего в автокатастрофе Хосе Антонио Рейеса подписал контракт с «Реалом»
Хосе Рейес Лопес, сын погибшего в автокатастрофе Хосе Антонио Рейеса, будет выступать за «Реал».
Хосе Рейес Лопес, сын погибшего в автокатастрофе Хосе Антонио Рейеса, будет выступать за «Реал».
Старший из сыновей футболиста (ему 11 лет) подписал контракт с мадридским клубом и будет играть за юниорскую команду. Его обещал взять под опеку президент «Реала» Флорентино Перес.
«Очень рад и горд начать новый этап в “Реале”. Благодарю все, кто поддерживал меня и доверял мне, особенно мою семью», — написал
Перес будет воспитывать старшего сына разбившегося в автокатастрофе Рейеса до совершеннолетия.