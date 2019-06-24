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21:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Квинси Промес перешел в «Аякс»

Бывший нападающий «Спартака», выступавший за «Севилью» Квинси Промес перешел в «Аякс», информирует пресс-служба голландского клуба.

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Источник: AP 2019

Контракт с 24-летним форвардом рассчитан на пять лет — до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Аякс» выплатил «Севилье» меньше 22 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Промес провел 33 матча в чемпионате Испании за «Севилью», в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. В составе сборной Голландии он недавно завоевал серебро Лиги Наций.

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го. Стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и завоевал Суперкубок страны в 2017-м. В общей сложности провел 135 матчей за красно-белых, забил 66 голов и отдал 34 голевых передачи.

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