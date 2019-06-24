Квинси Промес перешел в «Аякс»

Источник: AP 2019

Контракт с 24-летним форвардом рассчитан на пять лет — до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Аякс» выплатил «Севилье» меньше 22 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Промес провел 33 матча в чемпионате Испании за «Севилью», в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. В составе сборной Голландии он недавно завоевал серебро Лиги Наций.