Заработки Месси оказались вдвое выше зарплат 1693 футболисток
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси зарабатывает больше, чем 1693 футболистки из семи ведущих мировых лиг женского футбола. Об этом сообщается в
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси зарабатывает больше, чем 1693 футболистки из семи ведущих мировых лиг женского футбола. Об этом сообщается в
ООН выступила против дискриминации в футболе и потребовала равной оплаты труда. По подсчетам организации общая зарплата 1693
При этом издание France Football в апреле этого года выпустило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, в котором сообщалось, что аргентинец зарабатывает 130 миллионов евро в год.
Тогда же сообщалось, что зарплата первой в истории обладательницы «Золотого мяча» среди женщин — норвежской футболистки Ады Хегерберг — оказалась в 325 раз меньше зарплаты Месси. Годовой доход Хегерберг составляет 400 тысяч евро.