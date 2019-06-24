Заработки Месси оказались вдвое выше зарплат 1693 футболисток

Источник: Reuters

ООН выступила против дискриминации в футболе и потребовала равной оплаты труда. По подсчетам организации общая зарплата 1693 женщин-футболисток составила 42,6 миллиона долларов, тогда как Месси получает 84 миллиона долларов в год.

При этом издание France Football в апреле этого года выпустило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, в котором сообщалось, что аргентинец зарабатывает 130 миллионов евро в год.