Федерация футбола Грузии отреагировала на антироссийскую акцию футболистов

Муджири заявил, что ни один из грузинских клубов не столкнется с санкциями. Он добавил, что по результатам случившегося организация не получала уведомлений от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Генсек отметил, что Федерация полностью поддерживает антироссийскую акцию.

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Акция грузинских футболистов прошла 23 июня. В 19-м туре чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами вышли игроки «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави. На футболках было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.

В УЕФА заявили, что не будут наказывать грузинские клубы. В организации подчеркнули, что инциденты произошли в рамках внутреннего чемпионата.