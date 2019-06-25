Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
17Дым над водой
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
10:40 (мск), источник: Vesti.kz

Конфликты и ссылки в дубль. Как «казахский Златан» перезагрузил карьеру и вернулся в сборную

Форвард «Ордабасы» Тохтар Жангылышбай, похоже, перезапустил свою карьеру. В последнем матче с «Астаной» он забил уже седьмой мяч за 15 туров КПЛ и помог команде победить — 3:2. Причем чемпиона форвард огорчил во второй раз за сезон — первый гол собрал несколько миллионов просмотров в интернете.

Наверх
Источник: AFP 2019

Однако до этого сезона в карьере 26-летнего Жангылышбая все было не так просто. Несколько лет он не мог найти свою команду и каждое трансферное окно менял клубы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карьере «казахского Златана», как его окрестили после первого гола «Астане».

Читайте также
Тренер «Ордабасы» Цхададзе рассказал о победе над «Астаной» и подготовке к Лиге Европы

Эффектный гол «Хайдуку» и конфликт со Смаковым

Родился Тохтар в Кызылординской области, однако футбольное образование получал в Караганде. Вскоре его пригласили в дублирующий состав «Шахтера», где Жангылышбай достаточно регулярно забивал. Вместе с ним в молодежной команде выступали, к примеру, будущий капитан «Шахтера» Игорь Шацкий, Виталий Ли и Евгений Красиков, который через несколько лет станет техническим директором «Кайрата».

В 2011 году в матче против алматинского клуба Тохтар дебютировал в высшем дивизионе, выйдя на замену на 88-й минуте. Едва ли не первым касанием в той игре Жангылышбай открыл счет своим голам за основную команду. На тот момент ему не было еще и 18-ти. Мяч в ворота «Кайрата» стал единственным для него в сезоне-2011.

Вновь ярко он напомнил о себе в 2014 году, забив три мяча за «Шахтер» в КПЛ. Все чаще на тот момент главный тренер Виктор Кумыков выпускал его на поле. Особенно красивым получился гол в ворота хорватского «Хайдука» в квалификации Лиги Европы. Получив передачу, Жангылышбай в касание пробил левой с внешней стороны стопы (!) впритирку со штангой, отправив мяч в ворота хорватов. Тогда карагандинцы переиграли соперника со счетом 4:2.

После эффектного гола о нем заговорили в Казахстане. Называли самым талантливым нападающим своего поколения. Возможно, это отрицательно и сказалось на Тохтаре.

16 августа все того же 2014-го, в полуфинальной игре Кубка страны против «Кайрата» уже в добавленное ко второму тайму время он поучаствовал в конфликте на поле, в результате чего капитан алматинцев Самат Смаков попытался проучить юнца. Спустя минуту-полторы Жангылышбай был удален, а после матча позвонил Смакову и извинился за свой поступок. Об этом в интервью СМИ рассказал сам экс-кайратовец. На всякий случай Тохтар написал еще несколько слов с извинениями в своем твиттере.

Из «Астаны» — в «Кайрат»

В начале 2015 года контракт с Жангылышбаем подписала «Астана», которая видела в нем будущее. Форвард выделялся на поле хорошей скоростью, не боялся идти в дриблинг, имелось отменное голевое чутье. Конечно, место в стартовом составе ему никто не обещал, однако Тохтар был намерен отвоевать свое место под солнцем. Вдобавок, в товарищеском поединке против России дебютировал в национальной сборной, куда его пригласил Юрий Красножан.

На УТС в составе астанчан нападающий проявил себя неплохо. Забил, к примеру, неплохой гол в ворота сильнейшего клуба Узбекистана — «Бунедкора». Однако как только наступил сезон, Жангылышбай лишь изредка выходил на замену, чаще оставаясь на скамейке запасных. Пришлось отправлять игрока в молодежную команду.

Неудивительно, что «Астана» вскоре уступила его прямому конкуренту — «Кайрату». Однако и там кандидат в сборную Казахстана практически не играл, а затем и вовсе был отправлен в дубль из-за конфликта с Бруно Соаресом. Впоследствии нападающий так охарактеризует свое пребывание в «Кайрате»:

«Мне не хотелось бы вспоминать то время, которое я провел в “Кайрате” Это был ужасный переход и большая ошибка. И в целом эти полгода в “Кайрате” я могу назвать самыми ужасными в моей жизни», — заявил игрок.

Не удалось себя проявить и в составах таких команд, как «Актобе», «Жетысу» и «Тобол». С семиреченцами Жангылышбай и вовсе вылетел из премьер-лиги.

Стоит также добавить, что после ухода из «Астаны» казахстанским нападающим заинтересовались в Швеции и пригласили на просмотр в клуб высшей лиги — «Эребру». Жангылышбай съездил в эту страну, показал себя и даже понравился шведам, однако решил остаться в Казахстане.

Читайте также
Президент «Ордабасы» прокомментировал информацию о запрете ряду футболистов играть против «Астаны»

Нефартовая Кызылорда

После попыток заиграть в ряде клубов КПЛ Жангылышбай перешел в кызылординский «Кайсар». Регион для него не чужой, поэтому была надежда, что вскоре Тохтар сможет стать одним из лидеров «волков». Но и «Кайсар» оказался не его командой.

Неудачный сезон-2018 был омрачен еще одним конфликтом с партнером по команде. В социальных сетях даже называли имя нового соперника Тохтара — одноклубник Думан Нарзилдаев. Возможно, поэтому Жангылышбай был отправлен в фарм-клуб «Кайсара» — «Байконур» из первой лиги.

Если посмотреть на статистику, то до перехода в «Ордабасы» Жангылышбай поиграл в составах девяти команд и забил в официальных матчах всего 17 голов. «Горчичниками» Тохтар отмечался куда чаще, чем взятиями ворот — их почти тридцать.

«Орда» — своя команда

После ухода из «Кайсара» у форварда было несколько вариантов продолжения карьеры. Хотели видеть его в «Окжетпесе» и «Атырау», а также поступил звонок из Шымкента.

Недолго думая, Жангылышбай отправился в «Ордабасы», хотя ставку там должны были сделать на забивного в чемпионате Алексея Щеткина. И тот ударно начал нынешний сезон, забивая и раздавая голевые передачи. Сам Тохтар ждал своего шанса и вскоре дождался.

Семь голов — далеко не предел для Жангылышбая. Он вполне мог бы побороться за звание лучшего бомбардира КПЛ, учитывая нестабильность Адеринсолы Эсеолы из «Кайрата». Конечно, многим Тохтар обязан бразильцу Жоао Пауло, с передач которого он частенько и забивает. В недавнем интервью нападающий «Ордабасы» даже в шутку сказал, что должен одноклубнику 50 процентов от своей зарплаты.

Неудержим и эффективен. В «Ордабасы» играет самый яркий бразилец КПЛ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от Vestikz (@vestikzgram) 14 Апр 2019 в 9:04 PDT.

Уверенная игра форварда не осталась незамеченной главным тренером национальной сборной Михалом Билеком. Чешский специалист вызвал его на матчи с Бельгией и Сан-Марино, выпуская в обоих играх. Голов Жангылышбай пока не забил, однако если продолжит в том же духе, то вполне может стать одной из ударных сил главной команды.

Нападающий доказал, что даже неудачно складывающуюся карьеру вполне возможно перенаправить в нужное русло. Для этого нужно просто искать причины в себе и усердно работать.

Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера
Неймар согласился на большое уменьшение оклада ради «Барселоны»
Игрок «Ливерпуля» без денег сбежал из дома ради футбола
Определились все участники плей-офф Кубка Америки по футболу
ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»
Футболист ЦСКА сообщил, что его травма оказалась несерьезной
Месси получил приглашение оставить отпечатки стоп на «Маракане»
Футболист «Локомотива» из-за травмы пропустит около 6 месяцев
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь