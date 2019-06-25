Конфликты и ссылки в дубль. Как «казахский Златан» перезагрузил карьеру и вернулся в сборную

Источник: AFP 2019

Однако до этого сезона в карьере 26-летнего Жангылышбая все было не так просто. Несколько лет он не мог найти свою команду и каждое трансферное окно менял клубы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карьере «казахского Златана», как его окрестили после первого гола «Астане».

Эффектный гол «Хайдуку» и конфликт со Смаковым

Родился Тохтар в Кызылординской области, однако футбольное образование получал в Караганде. Вскоре его пригласили в дублирующий состав «Шахтера», где Жангылышбай достаточно регулярно забивал. Вместе с ним в молодежной команде выступали, к примеру, будущий капитан «Шахтера» Игорь Шацкий, Виталий Ли и Евгений Красиков, который через несколько лет станет техническим директором «Кайрата».

В 2011 году в матче против алматинского клуба Тохтар дебютировал в высшем дивизионе, выйдя на замену на 88-й минуте. Едва ли не первым касанием в той игре Жангылышбай открыл счет своим голам за основную команду. На тот момент ему не было еще и 18-ти. Мяч в ворота «Кайрата» стал единственным для него в сезоне-2011.

Вновь ярко он напомнил о себе в 2014 году, забив три мяча за «Шахтер» в КПЛ. Все чаще на тот момент главный тренер Виктор Кумыков выпускал его на поле. Особенно красивым получился гол в ворота хорватского «Хайдука» в квалификации Лиги Европы. Получив передачу, Жангылышбай в касание пробил левой с внешней стороны стопы (!) впритирку со штангой, отправив мяч в ворота хорватов. Тогда карагандинцы переиграли соперника со счетом 4:2.

После эффектного гола о нем заговорили в Казахстане. Называли самым талантливым нападающим своего поколения. Возможно, это отрицательно и сказалось на Тохтаре.

16 августа все того же 2014-го, в полуфинальной игре Кубка страны против «Кайрата» уже в добавленное ко второму тайму время он поучаствовал в конфликте на поле, в результате чего капитан алматинцев Самат Смаков попытался проучить юнца. Спустя минуту-полторы Жангылышбай был удален, а после матча позвонил Смакову и извинился за свой поступок. Об этом в интервью СМИ рассказал сам экс-кайратовец. На всякий случай Тохтар написал еще несколько слов с извинениями в своем твиттере.

Из «Астаны» — в «Кайрат»

В начале 2015 года контракт с Жангылышбаем подписала «Астана», которая видела в нем будущее. Форвард выделялся на поле хорошей скоростью, не боялся идти в дриблинг, имелось отменное голевое чутье. Конечно, место в стартовом составе ему никто не обещал, однако Тохтар был намерен отвоевать свое место под солнцем. Вдобавок, в товарищеском поединке против России дебютировал в национальной сборной, куда его пригласил Юрий Красножан.

На УТС в составе астанчан нападающий проявил себя неплохо. Забил, к примеру, неплохой гол в ворота сильнейшего клуба Узбекистана — «Бунедкора». Однако как только наступил сезон, Жангылышбай лишь изредка выходил на замену, чаще оставаясь на скамейке запасных. Пришлось отправлять игрока в молодежную команду.

Неудивительно, что «Астана» вскоре уступила его прямому конкуренту — «Кайрату». Однако и там кандидат в сборную Казахстана практически не играл, а затем и вовсе был отправлен в дубль из-за конфликта с Бруно Соаресом. Впоследствии нападающий так охарактеризует свое пребывание в «Кайрате»:

«Мне не хотелось бы вспоминать то время, которое я провел в “Кайрате” Это был ужасный переход и большая ошибка. И в целом эти полгода в “Кайрате” я могу назвать самыми ужасными в моей жизни», — заявил игрок.

Не удалось себя проявить и в составах таких команд, как «Актобе», «Жетысу» и «Тобол». С семиреченцами Жангылышбай и вовсе вылетел из премьер-лиги.

Стоит также добавить, что после ухода из «Астаны» казахстанским нападающим заинтересовались в Швеции и пригласили на просмотр в клуб высшей лиги — «Эребру». Жангылышбай съездил в эту страну, показал себя и даже понравился шведам, однако решил остаться в Казахстане.

Нефартовая Кызылорда

После попыток заиграть в ряде клубов КПЛ Жангылышбай перешел в кызылординский «Кайсар». Регион для него не чужой, поэтому была надежда, что вскоре Тохтар сможет стать одним из лидеров «волков». Но и «Кайсар» оказался не его командой.

Неудачный сезон-2018 был омрачен еще одним конфликтом с партнером по команде. В социальных сетях даже называли имя нового соперника Тохтара — одноклубник Думан Нарзилдаев. Возможно, поэтому Жангылышбай был отправлен в фарм-клуб «Кайсара» — «Байконур» из первой лиги.

Если посмотреть на статистику, то до перехода в «Ордабасы» Жангылышбай поиграл в составах девяти команд и забил в официальных матчах всего 17 голов. «Горчичниками» Тохтар отмечался куда чаще, чем взятиями ворот — их почти тридцать.

«Орда» — своя команда

После ухода из «Кайсара» у форварда было несколько вариантов продолжения карьеры. Хотели видеть его в «Окжетпесе» и «Атырау», а также поступил звонок из Шымкента.

Недолго думая, Жангылышбай отправился в «Ордабасы», хотя ставку там должны были сделать на забивного в чемпионате Алексея Щеткина. И тот ударно начал нынешний сезон, забивая и раздавая голевые передачи. Сам Тохтар ждал своего шанса и вскоре дождался.

Семь голов — далеко не предел для Жангылышбая. Он вполне мог бы побороться за звание лучшего бомбардира КПЛ, учитывая нестабильность Адеринсолы Эсеолы из «Кайрата». Конечно, многим Тохтар обязан бразильцу Жоао Пауло, с передач которого он частенько и забивает. В недавнем интервью нападающий «Ордабасы» даже в шутку сказал, что должен одноклубнику 50 процентов от своей зарплаты.

Неудержим и эффективен. В «Ордабасы» играет самый яркий бразилец КПЛ.

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Публикация от Vestikz (@vestikzgram) 14 Апр 2019 в 9:04 PDT.

Уверенная игра форварда не осталась незамеченной главным тренером национальной сборной Михалом Билеком. Чешский специалист вызвал его на матчи с Бельгией и Сан-Марино, выпуская в обоих играх. Голов Жангылышбай пока не забил, однако если продолжит в том же духе, то вполне может стать одной из ударных сил главной команды.