Сейдахмет отреагировал на новость о непрохождении медосмотра в «Кайрате»

Ранее сообщалось, что «Кайрат» готов выкупить на него права у «Уфы», при этом не сообщается сумма планируемой сделки между клубами.

Напомним, весеннюю часть прошедшего сезона Сейдахмет провел в «Левски» на правах аренды, однако сыграл за болгарский клуб всего три матча — 19-летний казахстанец долгое время был травмирован и не имел игровой практики. По окончании чемпионата Болгарии Еркебулан возвратился в «Уфу», но команда из столицы Башкортостана отправилась на сбор в Австрию без него.