Сейдахмет отреагировал на новость о непрохождении медосмотра в «Кайрате»
Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет отреагировал на новость о том, что он не сумел пройти медицинское обследование в алматинском «Кайрате», сообщает Prosports.kz.
Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет отреагировал на новость о том, что он не сумел пройти медицинское обследование в алматинском «Кайрате», сообщает Prosports.kz.
В разделе «сториз» своего Инстаграма 19-летний футболист опубликовал скриншот новости, подписав его: «Уже больным сделали?», прикрепив смеющиеся до слез смайлики.
Ранее сообщалось, что «Кайрат» готов выкупить на него права у «Уфы», при этом не сообщается сумма планируемой сделки между клубами.
Напомним, весеннюю часть прошедшего сезона Сейдахмет провел в «Левски» на правах аренды, однако сыграл за болгарский клуб всего три матча — 19-летний казахстанец долгое время был травмирован и не имел игровой практики. По окончании чемпионата Болгарии Еркебулан возвратился в «Уфу», но команда из столицы Башкортостана отправилась на сбор в Австрию без него.