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10:27 (мск), источник: Prosports.kz

Сейдахмет отреагировал на новость о непрохождении медосмотра в «Кайрате»

Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет отреагировал на новость о том, что он не сумел пройти медицинское обследование в алматинском «Кайрате», сообщает Prosports.kz.

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Источник: Reuters

В разделе «сториз» своего Инстаграма 19-летний футболист опубликовал скриншот новости, подписав его: «Уже больным сделали?», прикрепив смеющиеся до слез смайлики.

Ранее сообщалось, что «Кайрат» готов выкупить на него права у «Уфы», при этом не сообщается сумма планируемой сделки между клубами.

Напомним, весеннюю часть прошедшего сезона Сейдахмет провел в «Левски» на правах аренды, однако сыграл за болгарский клуб всего три матча — 19-летний казахстанец долгое время был травмирован и не имел игровой практики. По окончании чемпионата Болгарии Еркебулан возвратился в «Уфу», но команда из столицы Башкортостана отправилась на сбор в Австрию без него.

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