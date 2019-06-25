Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
17Дым над водой
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
11:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» расстался с пятым бывшим игроком «Кайрата» за сезон

Павлодарский «Иртыш» объявил об уходе защитника Бауыржана Танирбергенова, сообщает официальный сайт клуба.

Наверх

В «Иртыш» 24-летний футболист перешел перед началом текущего сезона и провел три матча.

Читайте также
«Иртыш» в большинстве не смог победить «Шахтер»

Танирбергенов — воспитанник семейского футбола и академии «Кайрата». Свою профессиональную карьеру начал в дублирующем составе алматинского клуба в 2012 году, где выступал на протяжении четырех сезонов. Сыграл 93 матча, забил шесть мячей.

Последние три сезона выступал за «Алтай» из ВКО. Всего сыграл 69 матчей, в которых забил шесть голов.

Ранее «Иртыш» покинули еще четыре бывших игрока «Кайрата» — нападающий сборной Гамбии Момоду Сиссей, защитники Станислав Лунин и Ойбек Балтабаев, а также хавбек Аслан Дарабаев.

Также Vesti.kz сообщали, что летом «Иртыш» планирует расстаться с сербами Урошом Витасом и Миланом Миросавлевым. Павлодарский клуб идет на девятом месте в турнирной таблице.

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера
Неймар согласился на большое уменьшение оклада ради «Барселоны»
Игрок «Ливерпуля» без денег сбежал из дома ради футбола
Определились все участники плей-офф Кубка Америки по футболу
ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»
Футболист ЦСКА сообщил, что его травма оказалась несерьезной
Месси получил приглашение оставить отпечатки стоп на «Маракане»
Футболист «Локомотива» из-за травмы пропустит около 6 месяцев
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь