«Иртыш» расстался с пятым бывшим игроком «Кайрата» за сезон

В «Иртыш» 24-летний футболист перешел перед началом текущего сезона и провел три матча.

Танирбергенов — воспитанник семейского футбола и академии «Кайрата». Свою профессиональную карьеру начал в дублирующем составе алматинского клуба в 2012 году, где выступал на протяжении четырех сезонов. Сыграл 93 матча, забил шесть мячей.

Последние три сезона выступал за «Алтай» из ВКО. Всего сыграл 69 матчей, в которых забил шесть голов.

Ранее «Иртыш» покинули еще четыре бывших игрока «Кайрата» — нападающий сборной Гамбии Момоду Сиссей, защитники Станислав Лунин и Ойбек Балтабаев, а также хавбек Аслан Дарабаев.