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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» объявил о возвращении в клуб сербского футболиста

Павлодарский «Иртыш» объявил о подписании сербского защитника Милоша Стаменковича.

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Стаменкович уже выступал за павлодарский клуб в 2017—2018 годах, перейдя из днепродзержинской «Стали». В прошлом чемпионате за «Иртыш» сыграл 26 матчей, забил 3 мяча и заработал 5 предупреждений.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале 2019 года Стаменкович проходил сборы с кокшетауским «Окжетпесом», сыграл в нескольких товарищеских матчах, но до подписания контракта дело не дошло.

Всего в казахстанской Премьер-лиге сыграл 39 матчей, забил 4 мяча.

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