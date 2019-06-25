«Иртыш» объявил о возвращении в клуб сербского футболиста
Павлодарский «Иртыш» объявил о подписании сербского защитника Милоша Стаменковича.
Павлодарский «Иртыш» объявил о подписании сербского защитника Милоша Стаменковича.
Стаменкович уже выступал за павлодарский клуб в 2017—2018 годах, перейдя из днепродзержинской «Стали». В прошлом чемпионате за «Иртыш» сыграл 26 матчей, забил 3 мяча и заработал 5 предупреждений.
В начале 2019 года Стаменкович проходил сборы с кокшетауским «Окжетпесом», сыграл в нескольких товарищеских матчах, но до подписания контракта дело не дошло.
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