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11:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок «Ливерпуля» без денег сбежал из дома ради футбола

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане вспомнил, как в юности сбежал из дома, чтобы попасть на просмотр в футбольную команду. Слова спортсмена приводит France Football.

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Мане жил в деревне в Сенегале, откуда в 16 лет сбежал в столицу — Дакар. По воспоминанию футболиста, он заранее приготовил вещи и сложил их в сумку, которую спрятал в высокой траве. У него не было денег, поэтому он рано утром собрался и отправился к своему другу и занял у него небольшую сумму.

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О том, куда уехал Мане, знал только друг, который ничего не рассказывал его родителям. Сам юноша в Дакаре попал на просмотр в несколько команд. «В итоге мой друг под давлением семьи сдал меня. Родители позвонили и потребовали вернуться, а я не хотел этого делать, потому что мне было стыдно. В итоге мы договорились на том, что я приеду домой и попытаю счастья в футболе после окончания учебного года», — рассказал Мане.

Сенегалец в 2010 году перебрался во Францию, затем играл в австрийском «Ред Булл Зальцбург», откуда переехал в английский «Саутгемптон». В настоящий момент Мане играет за «Ливерпуль». В составе мерсисайдцев он в 2019 году выиграл Лигу чемпионов.

Мане провел 60 матчей в составе национальной команды Сенегала и забил 16 голов.

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