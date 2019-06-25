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11:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар согласился на значительное уменьшение оклада ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар достиг устной договорённости с «Барселоной», сообщает Sport.es.

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По информации издания, стороны согласовали пятилетний контракт.

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При этом бразилец не стал вести переговоры с каталонцами, а просто согласился на предложенные ему условия, понимая, как тяжело руководству клуба будет осуществить его трансфер.

По условиям соглашения Неймар будет получать в полтора раза меньше, чем сейчас. В настоящий момент 27-летний форвард занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов, зарабатывая € 36,8 млн в год и уступая лишь Лионелю Месси. В «Барселоне» же его оклад составит около € 24 млн.

Ранее сообщалось, что ради возвращения в стан сине-гранатовых Неймар также готов извиниться перед болельщиками клуба и признать, что его переход в «ПСЖ» летом 2017 года был ошибкой.

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