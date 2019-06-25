Еркебулан Сейдахмет прибыл в Алматы для подписания контракта с «Кайратом»

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что в ближайшее время 19-летний футболист подпишет соглашение с «Кайратом», который не первый год проявляет к нему интерес. Ранее обе стороны не договорились о контракте по финансовым причинам. В «Кайрате» форвард планирует выступать под 10-м номером.

Этот сезон Сейдахмет начинал в «Левски», куда перешел в феврале на правах аренды. Однако казахстанец провел за болгарский клуб всего три матча, так как долгое время был травмирован и не имел игровой практики.