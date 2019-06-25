Еркебулан Сейдахмет прибыл в Алматы для подписания контракта с «Кайратом»
Нападающий сборной Казахстана и российской «Уфы» Еркебулан Сейдахмет прилетел в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий сборной Казахстана и российской «Уфы» Еркебулан Сейдахмет прилетел в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ожидается, что в ближайшее время 19-летний футболист подпишет соглашение с «Кайратом», который не первый год проявляет к нему интерес. Ранее обе стороны не договорились о контракте по финансовым причинам. В «Кайрате» форвард планирует выступать под 10-м номером.
Этот сезон Сейдахмет начинал в «Левски», куда перешел в феврале на правах аренды. Однако казахстанец провел за болгарский клуб всего три матча, так как долгое время был травмирован и не имел игровой практики.
13 июня стало известно, что «Уфа» досрочно вернула Сейдахмета из аренды в «Левски», но не взяла на первый сбор в Австрию. Позже появилась информация о грядущем переходе игрока в «Кайрат».