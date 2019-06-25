«Кайрат» сообщил условия контракта с Еркебуланом Сейдахметом
Нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет стал игроком «Кайрата», объявил официальный сайт клуба.
Нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет стал игроком «Кайрата», объявил официальный сайт клуба.
Контракт игрока с алматинцами рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона. В команде он будет выступать под десятым номером.
19-летний Сейдахмет ранее принадлежал «Уфе», с которой подписал контракт в феврале 2018 года. Российский клуб не раскрыл информацию о сумме трансфера игрока в «Кайрат».
За «Уфу» Сейдахмет провел четыре официальных матча, а в первой половине сезона выступал за болгарский «Левски». Начинал же карьеру форвард в родном «Таразе».