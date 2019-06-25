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14:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Уфа» объявила о продаже Еркебулана Сейдахмета в «Кайрат»

Российская «Уфа» на официальном сайте объявила о переходе нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмет в «Кайрат».

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Источник: РИА "Новости"

Клубы договорились о трансфере, но сумма перехода не раскрывается. В «Уфе» Сейдахмет играл с февраля 2018 года и провел четыре официальных матча. Российский клуб поблагодарил игрока за совместную работу и пожелал удачи в карьере.

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19-летний Сейдахмет выступал за «Уфу» с февраля 2018 года. Первую половину этого года он играл за болгарский «Левски». Начинал же карьеру форвард в родном «Таразе».

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