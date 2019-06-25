«Уфа» объявила о продаже Еркебулана Сейдахмета в «Кайрат»
Российская «Уфа» на официальном сайте объявила о переходе нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмет в «Кайрат».
Российская «Уфа» на официальном сайте объявила о переходе нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмет в «Кайрат».
Клубы договорились о трансфере, но сумма перехода не раскрывается. В «Уфе» Сейдахмет играл с февраля 2018 года и провел четыре официальных матча. Российский клуб поблагодарил игрока за совместную работу и пожелал удачи в карьере.
19-летний Сейдахмет выступал за «Уфу» с февраля 2018 года. Первую половину этого года он играл за болгарский «Левски». Начинал же карьеру форвард в родном «Таразе».