Еркебулан Сейдахмет дал первое интервью после перехода в «Кайрат»
Нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет прокомментировал свой переход в «Кайрат».
Нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет прокомментировал свой переход в «Кайрат».
О его трансфере алматинский клуб объявил сегодня, 25 июня. Ни «Уфа», ни «Кайрат» не раскрыли стоимость перехода.
«Очень рад переходу в “Кайрат”. Это была моя детская мечта. Даст бог, с “Кайратом” достигну многих побед и вершин. Буду много работать и уверен стану одним из больших игроков. Я рад. Здесь играют мой старшие братья и друзья. Я уверен, что с “Кайратом” мы достигнем больших успехов», — сказал Сейдахмет.
19-летний Сейдахмет ранее принадлежал «Уфе», с которой подписал контракт в феврале 2018 года. Российский клуб не раскрыл информацию о сумме трансфере игрока в «Кайрат».
За «Уфу» Сейдахмет провел четыре официальных матчах, а в первой половине сезона выступал за болгарский «Левски». Начинал же карьеру форвард в родном «Таразе».