Еркебулан Сейдахмет дал первое интервью после перехода в «Кайрат»

Источник: РИА "Новости"

О его трансфере алматинский клуб объявил сегодня, 25 июня. Ни «Уфа», ни «Кайрат» не раскрыли стоимость перехода.

«Очень рад переходу в “Кайрат”. Это была моя детская мечта. Даст бог, с “Кайратом” достигну многих побед и вершин. Буду много работать и уверен стану одним из больших игроков. Я рад. Здесь играют мой старшие братья и друзья. Я уверен, что с “Кайратом” мы достигнем больших успехов», — сказал Сейдахмет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZorycYW_hjQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

19-летний Сейдахмет ранее принадлежал «Уфе», с которой подписал контракт в феврале 2018 года. Российский клуб не раскрыл информацию о сумме трансфере игрока в «Кайрат».