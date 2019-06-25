Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
19Главные звёзды Кубка Америки
14:52 (мск), источник: Vesti.kz

Еркебулан Сейдахмет дал первое интервью после перехода в «Кайрат»

Нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет прокомментировал свой переход в «Кайрат».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

О его трансфере алматинский клуб объявил сегодня, 25 июня. Ни «Уфа», ни «Кайрат» не раскрыли стоимость перехода.

«Очень рад переходу в “Кайрат”. Это была моя детская мечта. Даст бог, с “Кайратом” достигну многих побед и вершин. Буду много работать и уверен стану одним из больших игроков. Я рад. Здесь играют мой старшие братья и друзья. Я уверен, что с “Кайратом” мы достигнем больших успехов», — сказал Сейдахмет.

Во время загрузки произошла ошибка.

19-летний Сейдахмет ранее принадлежал «Уфе», с которой подписал контракт в феврале 2018 года. Российский клуб не раскрыл информацию о сумме трансфере игрока в «Кайрат».

За «Уфу» Сейдахмет провел четыре официальных матчах, а в первой половине сезона выступал за болгарский «Левски». Начинал же карьеру форвард в родном «Таразе».

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера
Неймар согласился на большое уменьшение оклада ради «Барселоны»
Игрок «Ливерпуля» без денег сбежал из дома ради футбола
Определились все участники плей-офф Кубка Америки по футболу
Российских биатлонистов признали участниками допинг-схемы
Русские биатлонисты игнорируют сборы национальной команды
Бывший защитник «Зенита» вошел в тренерский штаб клуба
Футболист «Локомотива» из-за травмы пропустит около 6 месяцев
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь