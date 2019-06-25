Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
19Главные звёзды Кубка Америки
15:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Молодожены погибли после устроенного 20-летним футболистом ДТП

20-летний мексиканский футболист Хоао Малек стал виновником ДТП, в котором погибла пара молодоженов. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на мексиканские газеты.

Наверх

Малек, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял управление.

Читайте также
СМИ: На автомобиле погибшего Рейеса лопнула шина на скорости 237 км/ч

В итоге он врезался в ехавшую впереди машину, внутри которой находилась супружеская пара. В результате аварии мужчина и женщина погибли. По информации источника, молодожены официально зарегистрировали брак за день до происшествия и готовились отмечать свадьбу.

Малек был арендован испанской «Севильей» у мексиканского клуба «Сантос Лагуна». Он играл за молодежный состав андалусийцев.

1 июня в автокатастрофе погиб бывший футболист «Севильи», «Атлетико» и «Реало» Хосе Антонио Рейес. По версии следствия, причиной автокатастрофы, повлекшей за собой смерть игрока и двух находившихся в салоне пассажиров пассажиров, стало превышение скорости.

Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 От этого игрока отказались российские клубы. Он уехал в США и стал лучшим в НХЛ
Мамаеву предрекли положительное место заключения
Неймар согласился на большое уменьшение оклада ради «Барселоны»
Игрок «Ливерпуля» без денег сбежал из дома ради футбола
Определились все участники плей-офф Кубка Америки по футболу
Российских биатлонистов признали участниками допинг-схемы
Русские биатлонисты игнорируют сборы национальной команды
Бывший защитник «Зенита» вошел в тренерский штаб клуба
Футболист «Локомотива» из-за травмы пропустит около 6 месяцев
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь