Молодожены погибли после устроенного 20-летним футболистом ДТП

Малек, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял управление.

В итоге он врезался в ехавшую впереди машину, внутри которой находилась супружеская пара. В результате аварии мужчина и женщина погибли. По информации источника, молодожены официально зарегистрировали брак за день до происшествия и готовились отмечать свадьбу.

Малек был арендован испанской «Севильей» у мексиканского клуба «Сантос Лагуна». Он играл за молодежный состав андалусийцев.