Молодожены погибли после устроенного 20-летним футболистом ДТП
20-летний мексиканский футболист Хоао Малек стал виновником ДТП, в котором погибла пара молодоженов. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на мексиканские газеты.
20-летний мексиканский футболист Хоао Малек стал виновником ДТП, в котором погибла пара молодоженов. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на мексиканские газеты.
Малек, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял управление.
В итоге он врезался в ехавшую впереди машину, внутри которой находилась супружеская пара. В результате аварии мужчина и женщина погибли. По информации источника, молодожены официально зарегистрировали брак за день до происшествия и готовились отмечать свадьбу.
Малек был арендован испанской «Севильей» у мексиканского клуба «Сантос Лагуна». Он играл за молодежный состав андалусийцев.
1 июня в автокатастрофе погиб бывший футболист «Севильи», «Атлетико» и «Реало» Хосе Антонио Рейес. По версии следствия, причиной автокатастрофы, повлекшей за собой смерть игрока и двух находившихся в салоне пассажиров пассажиров, стало превышение скорости.