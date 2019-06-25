Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
19Главные звёзды Кубка Америки
15:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Был интерес от клубов из Казахстана, России и Европы». Агент Сейдахмета объяснил выбор «Кайрата»

Агент и первый тренер нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета Георгий Хутиди поделился с корреспондентом Vesti.kz мнением по поводу перехода нападающего молодежной сборной Казахстана в «Кайрат».

Наверх
Источник: Reuters

О трансфере алматинский клуб объявил сегодня, 25 июня. Пока ни «Уфа», ни «Кайрат» не раскрыли сумму трансфера.

«Команда на сто процентов подходит Еркебулану. Ему нужна игровая практика, и это как раз тот клуб, в котором он будет развиваться. Кроме “Кайрата” у нас были и другие варианты. Из Казахстана был один клуб, еще им интересовалась российская команда и одна европейская», — сообщил Хутиди.

Напомним, что 19-летний Сейдахмет начинал карьеру в «Таразе», а затем играл за российскую «Уфу» и болгарский «Левски».

Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью Vesti.kz раскрыл детали переговоров с «Кайратом», а известный тренер Ваит Талгаев, под руководством которого Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе, оценил его перспективы в алматинском клубе.

Анатолий Пак  .

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера
Неймар согласился на большое уменьшение оклада ради «Барселоны»
Игрок «Ливерпуля» без денег сбежал из дома ради футбола
Определились все участники плей-офф Кубка Америки по футболу
Российских биатлонистов признали участниками допинг-схемы
Русские биатлонисты игнорируют сборы национальной команды
Бывший защитник «Зенита» вошел в тренерский штаб клуба
Футболист «Локомотива» из-за травмы пропустит около 6 месяцев
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь