«Был интерес от клубов из Казахстана, России и Европы». Агент Сейдахмета объяснил выбор «Кайрата»

О трансфере алматинский клуб объявил сегодня, 25 июня. Пока ни «Уфа», ни «Кайрат» не раскрыли сумму трансфера.
«Команда на сто процентов подходит Еркебулану. Ему нужна игровая практика, и это как раз тот клуб, в котором он будет развиваться. Кроме “Кайрата” у нас были и другие варианты. Из Казахстана был один клуб, еще им интересовалась российская команда и одна европейская», — сообщил Хутиди.
Напомним, что 19-летний Сейдахмет начинал карьеру в «Таразе», а затем играл за российскую «Уфу» и болгарский «Левски».
Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью Vesti.kz раскрыл детали переговоров с «Кайратом», а известный тренер Ваит Талгаев, под руководством которого Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе, оценил его перспективы в алматинском клубе.