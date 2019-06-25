«Был интерес от клубов из Казахстана, России и Европы». Агент Сейдахмета объяснил выбор «Кайрата»

«Команда на сто процентов подходит Еркебулану. Ему нужна игровая практика, и это как раз тот клуб, в котором он будет развиваться. Кроме “Кайрата” у нас были и другие варианты. Из Казахстана был один клуб, еще им интересовалась российская команда и одна европейская», — сообщил Хутиди.