Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Форвард молодежной команды «Севильи» Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Форвард молодежной команды «Севильи» Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
По информации Mundo Deportivo, 20-летний футболист превышал скоростной режим и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он столкнулся с другим авто, в котором находились молодожены.
Расследованием ДТП занимаются сотрудники правоохранительных органов и местная прокуратура.