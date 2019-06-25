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19:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Форвард молодежной команды «Севильи» Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.

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По информации Mundo Deportivo, 20-летний футболист превышал скоростной режим и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он столкнулся с другим авто, в котором находились молодожены.

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Расследованием ДТП занимаются сотрудники правоохранительных органов и местная прокуратура.

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