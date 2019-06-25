Сколько «Кайрат» заплатил «Уфе» за трансфер Еркебулана Сейдахмета

По данным Transfermarkt.de, алматинцы заплатили российскому клубу 300 тысяч евро согласно рыночной стоимости игрока. Пять процентов от этой суммы, то есть 15 тысяч евро, будут поделены между таразским «Монтажником» и «Таразом» — такая выплата предусмотрена программой солидарности ФИФА за подготовку игрока до достижения им 23 лет.

Таким образом, трансфер Сейдахмета обошелся «Кайрату» в 315 тысяч евро. В сумму не включены возможные комиссия для агентов и подписной бонус для игрока.

За «Уфу» Сейдахмет выступал с февраля 2018 года, перейдя на правах свободного агента. Проведя четыре официальных матча за башкирский клуб, затем он сыграл три встречи за болгарский «Левски».