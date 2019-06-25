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20:38 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько «Кайрат» заплатил «Уфе» за трансфер Еркебулана Сейдахмета

Стала известна стоимость трансфера нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета из «Уфы» в «Кайрат», передает корреспондент Vesti.kz.

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По данным Transfermarkt.de, алматинцы заплатили российскому клубу 300 тысяч евро согласно рыночной стоимости игрока. Пять процентов от этой суммы, то есть 15 тысяч евро, будут поделены между таразским «Монтажником» и «Таразом» — такая выплата предусмотрена программой солидарности ФИФА за подготовку игрока до достижения им 23 лет.

Таким образом, трансфер Сейдахмета обошелся «Кайрату» в 315 тысяч евро. В сумму не включены возможные комиссия для агентов и подписной бонус для игрока.

За «Уфу» Сейдахмет выступал с февраля 2018 года, перейдя на правах свободного агента. Проведя четыре официальных матча за башкирский клуб, затем он сыграл три встречи за болгарский «Левски».

О продаже Сейдахмета в «Кайрат» было объявлено сегодня, 25 июня, но «Уфа» не раскрыла стоимость трансфера. С алматинцами 19-летний игрок подписал долгосрочный контракт и уже успел дать первое интервью в новом клубе.

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