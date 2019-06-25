Комличенко может перейти в «Гент»

Бельгийский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. По итогам минувшего сезона «Гент» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии и не сумел пробиться в еврокубки.

23-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. В следующем сезоне «Млада Болеслав» будет выступать в Лиге Европы. Контракт форварда с чешским клубом действителен до лета 2022 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3,5 млн.