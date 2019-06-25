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21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Комличенко может перейти в «Гент»

Как стало известно «Чемпионату», «Гент» вступил в переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николаю Комличенко.

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Источник: РИА "Новости"

Бельгийский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. По итогам минувшего сезона «Гент» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии и не сумел пробиться в еврокубки.

23-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. В следующем сезоне «Млада Болеслав» будет выступать в Лиге Европы. Контракт форварда с чешским клубом действителен до лета 2022 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3,5 млн.

Николай Комличенко: «Стараюсь адаптироваться в сборной и принять требования тренера»
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4 июня© Ньюстюб
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