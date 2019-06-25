«ПСЖ» мечтает избавиться от Паредеса. Есть вариант с возвращением в «Зенит»
Игроки парижан считают, что он не соответствует уровню клуба.
Игроки парижан считают, что он не соответствует уровню клуба.
Один из самых провальных трансферов прошлого сезона. Не для «Зенита» конечно. «ПСЖ» отправил в Питер 47 млн евро, чтобы получить игрока, который не потянул уровень. Еще в мае поползли слухи о том, что «ПСЖ» разочарован в Паредесе и хочет его продать.
Интересно, что по статистике Леандро просел не сильно. Более того,
Паредес играл часто, он многому учится. Он присоединился к нам по ходу сезона, он получился для него смешанным.
В теории Леандро должен был создать связку с Верратти, игроком примерно такой же формации, как Кристиан Нобоа, с которым у Паредеса была классная связка до травмы эквадорца. Но неумение аргентинца играть в отборе стало причиной, по которой «ПСЖ» регулярно получал опасные контратаки на свои ворота и не имел тотального преимущества в центре поля. В итоге Тухель под конец сезона ставил в центр поля защитников Алвеса и Маркиньоса, которые куда более сильны в обороне.
О проблемах Паредеса рассказывал еще Сергей Семак.
«Паредес и Нобоа хорошо смотрелись вместе. Нобоа — очень умный игрок, он читал тактические недочеты Паредеса при обороне и подчищал их. Его удаления — это не грубая игра или злой умысел. Это технические элементы, которые он не умеет правильно исполнять. При подкатах у Паредеса всегда поднята вторая нога. Даже если он не попадает по сопернику, это сигнал для судьи».
После ухода Паредеса функции по продвижению мяча со своей половины поля легли на Ракицкого, и он здорово с этим справился, а команда получила баланс в центре поля. При всех своих талантах и гениальном пасе Леандро вносит хаос в полузащиту. И в матчах с
(Таймкод его ошибки — 6.17).
«Паредес медленнее меня. Он вообще не добавляет команде скорости. 47 миллионов евро за такого игрока… Это откровенный грабеж. 47 миллионов евро, я смеюсь во весь голос», — сказал бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри.
По информации L’Equipe, игроки «ПСЖ» недовольны Леандро и говорили Тухелю, что он не соответствует уровню клуба. Марко Верратти также не силен в отборе мяча, но куда более полезен при атаках. Использовать их на поле вместе у Тухеля не получилось, потому было решено расстаться с аргентинцем. Самый вероятный вариант — включение его в сделку по переходу из «Лацио» Сергея