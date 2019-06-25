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21:30 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» мечтает избавиться от Паредеса. Есть вариант с возвращением в «Зенит»

Игроки парижан считают, что он не соответствует уровню клуба.

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Источник: en.psg.fr

Один из самых провальных трансферов прошлого сезона. Не для «Зенита» конечно. «ПСЖ» отправил в Питер 47 млн евро, чтобы получить игрока, который не потянул уровень. Еще в мае поползли слухи о том, что «ПСЖ» разочарован в Паредесе и хочет его продать.

Интересно, что по статистике Леандро просел не сильно. Более того, из-за огромного превосходства в классе над соперниками в Лиге 1 аргентинец серьезно улучшил статистику по числу и точности передач — 80 пасов за матч вместо 61 с точностью 92% (в «Зените» — 87%). Только гораздо важнее здесь другая статистика. В «Зените» Паредес куда больше играл длинными передачами — 7,6 за матч. В «ПСЖ» — всего 4,5. То есть Леандро делал передачи ближнему игроку и не выполнял главную свою задачу — не продвигал мяч в финальную треть из центра поля фирменными диагоналями. Плюс он серьезно сдал в плане передач под удар — 1,1 за игру в «ПСЖ» и 2,6 в «Зените». Огромная разница.

Паредес играл часто, он многому учится. Он присоединился к нам по ходу сезона, он получился для него смешанным.
Томас Тухель

В теории Леандро должен был создать связку с Верратти, игроком примерно такой же формации, как Кристиан Нобоа, с которым у Паредеса была классная связка до травмы эквадорца. Но неумение аргентинца играть в отборе стало причиной, по которой «ПСЖ» регулярно получал опасные контратаки на свои ворота и не имел тотального преимущества в центре поля. В итоге Тухель под конец сезона ставил в центр поля защитников Алвеса и Маркиньоса, которые куда более сильны в обороне.

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О проблемах Паредеса рассказывал еще Сергей Семак.

«Паредес и Нобоа хорошо смотрелись вместе. Нобоа — очень умный игрок, он читал тактические недочеты Паредеса при обороне и подчищал их. Его удаления — это не грубая игра или злой умысел. Это технические элементы, которые он не умеет правильно исполнять. При подкатах у Паредеса всегда поднята вторая нога. Даже если он не попадает по сопернику, это сигнал для судьи».

После ухода Паредеса функции по продвижению мяча со своей половины поля легли на Ракицкого, и он здорово с этим справился, а команда получила баланс в центре поля. При всех своих талантах и гениальном пасе Леандро вносит хаос в полузащиту. И в матчах с топ-командами это было особенно заметно. Вот такие ошибки провоцировали болельщиков и прессу уничтожать Паредеса.

(Таймкод его ошибки — 6.17).

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«Паредес медленнее меня. Он вообще не добавляет команде скорости. 47 миллионов евро за такого игрока… Это откровенный грабеж. 47 миллионов евро, я смеюсь во весь голос», — сказал бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри.

По информации L’Equipe, игроки «ПСЖ» недовольны Леандро и говорили Тухелю, что он не соответствует уровню клуба. Марко Верратти также не силен в отборе мяча, но куда более полезен при атаках. Использовать их на поле вместе у Тухеля не получилось, потому было решено расстаться с аргентинцем. Самый вероятный вариант — включение его в сделку по переходу из «Лацио» Сергея Милинкович-Савича. Le Parisien недавно написал, что есть реальный вариант с возвращением Паредеса в «Зенит». Правда зачем он сейчас Семаку — непонятно. Особенно учитывая то, что Леандро ушел из клуба не лучшим образом. Вряд ли об этом забыли.

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