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25 июня, источник: Чемпионат.com

Форвард «Витесса»: Никому не нравятся большие нагрузки в тренировках Слуцкого

Нападающий «Витесса» Томас Бёйтинк рассказал о том, как команда готовится к новому сезону под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.

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9
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«Во время подготовки к прошлому сезону стало понятно, что Слуцкий не любит “девочек” — тех, кто тренируется недостаточно усердно. Конечно, мне не нравятся большие нагрузки. Не думаю, что кому-то в команде они нравятся. Но они делают нас сильнее, это идёт нам на пользу», — приводит слова Бёйтинка Soccernews.nl со ссылкой на Fox Sports.

В минувшем сезоне «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого финишировал на пятом месте в Эредивизии, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы. В Кубке Нидерландов клуб дошёл до четвертьфинала.

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