Форвард «Витесса»: Никому не нравятся большие нагрузки в тренировках Слуцкого
Нападающий «Витесса» Томас Бёйтинк рассказал о том, как команда готовится к новому сезону под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.
Нападающий «Витесса» Томас Бёйтинк рассказал о том, как команда готовится к новому сезону под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.
«Во время подготовки к прошлому сезону стало понятно, что Слуцкий не любит “девочек” — тех, кто тренируется недостаточно усердно. Конечно, мне не нравятся большие нагрузки. Не думаю, что
В минувшем сезоне «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого финишировал на пятом месте в Эредивизии, а затем проиграл в финале