Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
09:15 (мск), источник: Газета.Ру

Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» после сезона-2019/20

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва через год покинет команду.

Наверх
Источник: Reuters

Атлет заявил, что сезон-2019/20 станет для него последним в составе английского гранда.

Читайте также
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с футболистом Зинченко

«Это будет последний сезон. 10 лет вполне достаточно. Изначально клуб говорил о двух годах, но я решил остаться еще на один, поэтому я закончу спустя 10 лет в клубе. Это будет завершенный цикл. Хорошая круглая дата. У меня есть семья, я хочу проводить больше времени с ней», — цитирует Сильву Daily Mail.

Испанец пополнил «Манчестер Сити» в 2010 году — «Валенсии» за него было выплачено € 28,75 млн. В составе «горожан» хавбек четыре раза побеждал в чемпионате Англии, столько же раз завоевывал Кубок английской лиги, дважды выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Сильва отыграл 33 матча в чемпионате Англии, шесть раз отличился и отдал восемь результативных передач.

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко
Названы поддержавшие РФ в ПАСЕ страны
Гонка вооружений. Чем фигуристки удивят соперниц в новом сезоне
СМИ: Буффон близок к возвращению в итальянский «Ювентус»
Идем на рекорд. У РФ 24 золотые медали после половины Евроигр
Лучший российский защитник в истории. Зубов — в Зале славы НХЛ
Андрей Аршавин: Гинер опять провернул что-то хитрое
Ломаченко проведет поединок за титул чемпиона WBC 31 августа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь