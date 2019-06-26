Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» после сезона-2019/20

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Атлет заявил, что сезон-2019/20 станет для него последним в составе английского гранда.

«Это будет последний сезон. 10 лет вполне достаточно. Изначально клуб говорил о двух годах, но я решил остаться еще на один, поэтому я закончу спустя 10 лет в клубе. Это будет завершенный цикл. Хорошая круглая дата. У меня есть семья, я хочу проводить больше времени с ней», — цитирует Сильву Daily Mail.

Испанец пополнил «Манчестер Сити» в 2010 году — «Валенсии» за него было выплачено € 28,75 млн. В составе «горожан» хавбек четыре раза побеждал в чемпионате Англии, столько же раз завоевывал Кубок английской лиги, дважды выиграл Кубок и Суперкубок Англии.