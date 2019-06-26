Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Был в одном списке с Мбаппе, или почему Сейдахмет провалился в «Уфе» и перешел в «Кайрат»

Российский сайт «Спорт День за Днем» представил материал о казахстанском нападающем Еркебулане Сейдахмете, который накануне перешел из «Уфы» в алматинский «Кайрат».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным Transfermarkt.de, трансфер 19-летнего игрока обошелся «Кайрату» в 300 тысяч евро согласно рыночной стоимости игрока. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона. В алматинском клубе Сейдахмет будет выступать под десятым номером.

Читайте также
Сколько «Кайрат» заплатил «Уфе» за трансфер Еркебулана Сейдахмета

«Почему «казахский Месси» провалился? «Уфа» продала его на родину

В сезоне-2016/17 Сейдахмет сыграл 15 матчей в чемпионате Казахстана и забил один мяч. Поиграл на Мемориале Гранаткина. В 17-летнем возрасте тренировался с «молодежкой» «Зенита» на сборе и забил четыре мяча в товарищеском матче. Якобы «Зенит» хотел подписать контракт, но это было невозможно из-за несовершеннолетия футболиста.

В начале 2018-го перешел в «Уфу».

В Казахстане и в России нападающего сравнивали с Месси и прогнозировали прогресс. Sideline Scouted и голландский портал Voetbalzone включили Сейдахмета в список самых перспективных футболистов мира вместе с Килианом Мбаппе, Антони Марсьялем, Джанлуиджи Доннарумой и другими. В интервью Sideline Scouted казастанец заявил, что хочет играть в сильном европейском чемпионате.

В «Уфе» Сейдахмет получил 10-й номер. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов говорил о перспективах и таланте, прогнозировал, что Сейдахмет станет звездой РПЛ. Казах получал комплименты от одноклубников. А вот, что сказал Сергей Семак, главный тренер «Уфы» на тот момент, в интервью AllUfa.ru:

— Он очень хорошо оснащен технически, умный игрок, может достаточно быстро обыграть те требования, которые есть в современном футболе. Поэтому мы надеемся, что он окрепнет и будет помогать нашему клубу показывать хорошие результаты.

Сейдахмет не успел сыграть и одного официального матча за «Уфу», а уже назвал себя «надеждой Казахстана», а РПЛ — «трамплином» в Примеру или АПЛ.

— Я хочу много тренироваться и работать в чемпионате России, чтобы пробиться в Испанию или Англию, — сказал нападающий в интервью «Чемпионату» в феврале 2018-го. — Казахстанские болельщики пишут мне и постоянно поддерживают. Знаю, что я надежда Казахстана. К сожалению, у нас пока нет ни одного сильного игрока, который бы играл за рубежом. Вот я и хочу стать первым казахом, который будет играть в АПЛ и испанской Примере.

Во второй части сезоне-2017/18 Сейдахмет суммарно сыграл 51 одну минуту за два матча в чемпионате России. Но получил вызов в основную сборную. А в апреле травмировался, выбыв до конца сезона. Но успел установить рекорд — в матче против «Анжи» в 22-м туре десятого марта стал первым игроком 2000 года рождения, сыгравшим в РПЛ.

Его продолжили пиарить. Сделали сюжет на «Матч ТВ». Нападающий заявил, что его приглашали в испанские и итальянские клубы.

— В команде его называют «Лео», — сказал Шамиль Газизов.

— До Месси далеко еще, — рассудил сам Сейдахмет. — Мне хочется быть как Саша Зинченко, хочется в Европе играть.

На старте нового сезона Сейдахмет не попадал в заявку «Уфы», но вызовы в сборную получал. Но осенью главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов раскритиковал нападающего.

— Сейдахмет в «Уфе» практически шесть месяцев, но фактически за ним только одна игра. Он не может показать тот уровень, который у него есть. Вы видели, какой хороший уровень у него был, когда он начинал. Если он вернется в Казахстан, никто не гарантирует ему здесь основное место. Тут тоже надо «кровь пускать». Очень важно понять, насколько он сам хочет пройти этот тяжелый путь. Сначала он хорошо показал себя, заслужил место в основе, все называли его звездой. Сейчас он потерялся. Пока я не думаю, что он достаточно бьется за свое место в «Уфе».

Впервые в РПЛ-2018/19 Сейдахмет сыграл 15 сентября — 22 минуты в матче против ЦСКА. Потом 53 минуты в матче Кубка России 26 сентября против «Нижнего Новгорода». Эта была последняя игра за «Уфу». Дальше — ноль минут на поле до ноября. В ноябре — травма.

Читайте также
Еркебулан Сейдахмет дал первое интервью после перехода в «Кайрат»

В зимнее трансферое окно «Уфа» отдала «казахского Месси» в аренду в «Левски». Итог в Болгарии — три неполных игры из 14 возможных. Ноль результативных действий. Травма. Болгарские СМИ сообщили — у «Левски» была возможность выкупа футболиста, но ей не воспользовались. Сейдахмет вернулся в «Уфу».

«Казахский Месси» провел 376 минут на поле за полтора года на клубном уровне. Настоящий Месси за это время — порядка шести тысяч минут. Четверо суток.

Из «трамплина» получился бумеранг. Вместо АПЛ и Примеры Сейдахмет перешел в «Кайрат». Сразу заявил, что с детства мечтал играть за него.

— Уверен, что в будущем стану одним из лучших, — сказал нападающий клубной-пресс-службе. Вновь о себе и будущем величии, как после перехода в «Уфу».

Агент Сейдахмета — Дмитрий Селюк отказался поговорить с корреспондентом «Спорта День за Днем» о клиенте и переходе в «Кайрат».

Конечно, на Сейдахмета повлияли травмы. А еще пиар и прозвище. Возможно, тщеславие и лень. Ведь даже тренер сборной Казахстана говорил, что нападающий не сражается за место в «Уфе». Складывается тенденция — стоит молодого игрока назвать «Месси», как он проваливается. Денис Давыдов, не пригодившийся «Нижнему Новгороду», подтвердит.

Казахам, наверное, обидно, глядя на другие страны бывшего СССР.

Корнеев играл за «Барселону», Аршавин — за «Арсенал», Павлюченко — за «Тоттенхэм».

Мхитарян — в «Арсенале».

Зинченко — в «Манчестер Сити», Коноплянка — в «Шальке», Ярмоленко — в «Вест Хэме».

Каладзе — двукратный обладатель Лиги чемпионов с «Миланом», Кинкладзе играл за «Манчестер Сити», Арвеладзе — за АЗ.

Глеб играл за «Барселону» и «Арсенал».

Пахарь — за «Саутгемптон», Горкш — за КПР.

Станкявичюс — за «Лацио» и «Валенсию», Янкаускас — за «Реал Сосьедад».

Клаван играл в «Ливерпуле», Поом — в «Дерби».

В Казахстане нет и не было игроков с опытом игры в топ-чемпионатах и топ-клубах. Им захотелось своего «Месси». И его сделали искусственно.

Сейдахмету 19 лет. Возможно, бумеранг превратится обратно в трамплин. Ведь иногда он делает интересные вещи на поле, — говорится в статье.

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера
Гонка вооружений. Чем фигуристки удивят соперниц в новом сезоне
СМИ: Буффон близок к возвращению в итальянский «Ювентус»
Идем на рекорд. У РФ 24 золотые медали после половины Евроигр
Лучший российский защитник в истории. Зубов — в Зале славы НХЛ
«Манчестер Сити» расстанется с полузащитником
Андрей Аршавин: Гинер опять провернул что-то хитрое
Ломаченко проведет поединок за титул чемпиона WBC 31 августа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь