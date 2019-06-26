Был в одном списке с Мбаппе, или почему Сейдахмет провалился в «Уфе» и перешел в «Кайрат»

Источник: РИА "Новости"

По данным Transfermarkt.de, трансфер 19-летнего игрока обошелся «Кайрату» в 300 тысяч евро согласно рыночной стоимости игрока. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона. В алматинском клубе Сейдахмет будет выступать под десятым номером.

«Почему «казахский Месси» провалился? «Уфа» продала его на родину

В сезоне-2016/17 Сейдахмет сыграл 15 матчей в чемпионате Казахстана и забил один мяч. Поиграл на Мемориале Гранаткина. В 17-летнем возрасте тренировался с «молодежкой» «Зенита» на сборе и забил четыре мяча в товарищеском матче. Якобы «Зенит» хотел подписать контракт, но это было невозможно из-за несовершеннолетия футболиста.

В начале 2018-го перешел в «Уфу».

В Казахстане и в России нападающего сравнивали с Месси и прогнозировали прогресс. Sideline Scouted и голландский портал Voetbalzone включили Сейдахмета в список самых перспективных футболистов мира вместе с Килианом Мбаппе, Антони Марсьялем, Джанлуиджи Доннарумой и другими. В интервью Sideline Scouted казастанец заявил, что хочет играть в сильном европейском чемпионате.

В «Уфе» Сейдахмет получил 10-й номер. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов говорил о перспективах и таланте, прогнозировал, что Сейдахмет станет звездой РПЛ. Казах получал комплименты от одноклубников. А вот, что сказал Сергей Семак, главный тренер «Уфы» на тот момент, в интервью AllUfa.ru:

— Он очень хорошо оснащен технически, умный игрок, может достаточно быстро обыграть те требования, которые есть в современном футболе. Поэтому мы надеемся, что он окрепнет и будет помогать нашему клубу показывать хорошие результаты.

Сейдахмет не успел сыграть и одного официального матча за «Уфу», а уже назвал себя «надеждой Казахстана», а РПЛ — «трамплином» в Примеру или АПЛ.

— Я хочу много тренироваться и работать в чемпионате России, чтобы пробиться в Испанию или Англию, — сказал нападающий в интервью «Чемпионату» в феврале 2018-го. — Казахстанские болельщики пишут мне и постоянно поддерживают. Знаю, что я надежда Казахстана. К сожалению, у нас пока нет ни одного сильного игрока, который бы играл за рубежом. Вот я и хочу стать первым казахом, который будет играть в АПЛ и испанской Примере.

Во второй части сезоне-2017/18 Сейдахмет суммарно сыграл 51 одну минуту за два матча в чемпионате России. Но получил вызов в основную сборную. А в апреле травмировался, выбыв до конца сезона. Но успел установить рекорд — в матче против «Анжи» в 22-м туре десятого марта стал первым игроком 2000 года рождения, сыгравшим в РПЛ.

Его продолжили пиарить. Сделали сюжет на «Матч ТВ». Нападающий заявил, что его приглашали в испанские и итальянские клубы.

— В команде его называют «Лео», — сказал Шамиль Газизов.

— До Месси далеко еще, — рассудил сам Сейдахмет. — Мне хочется быть как Саша Зинченко, хочется в Европе играть.

На старте нового сезона Сейдахмет не попадал в заявку «Уфы», но вызовы в сборную получал. Но осенью главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов раскритиковал нападающего.

— Сейдахмет в «Уфе» практически шесть месяцев, но фактически за ним только одна игра. Он не может показать тот уровень, который у него есть. Вы видели, какой хороший уровень у него был, когда он начинал. Если он вернется в Казахстан, никто не гарантирует ему здесь основное место. Тут тоже надо «кровь пускать». Очень важно понять, насколько он сам хочет пройти этот тяжелый путь. Сначала он хорошо показал себя, заслужил место в основе, все называли его звездой. Сейчас он потерялся. Пока я не думаю, что он достаточно бьется за свое место в «Уфе».

Впервые в РПЛ-2018/19 Сейдахмет сыграл 15 сентября — 22 минуты в матче против ЦСКА. Потом 53 минуты в матче Кубка России 26 сентября против «Нижнего Новгорода». Эта была последняя игра за «Уфу». Дальше — ноль минут на поле до ноября. В ноябре — травма.

Читайте также Еркебулан Сейдахмет дал первое интервью после перехода в «Кайрат»

В зимнее трансферое окно «Уфа» отдала «казахского Месси» в аренду в «Левски». Итог в Болгарии — три неполных игры из 14 возможных. Ноль результативных действий. Травма. Болгарские СМИ сообщили — у «Левски» была возможность выкупа футболиста, но ей не воспользовались. Сейдахмет вернулся в «Уфу».

«Казахский Месси» провел 376 минут на поле за полтора года на клубном уровне. Настоящий Месси за это время — порядка шести тысяч минут. Четверо суток.

Из «трамплина» получился бумеранг. Вместо АПЛ и Примеры Сейдахмет перешел в «Кайрат». Сразу заявил, что с детства мечтал играть за него.

— Уверен, что в будущем стану одним из лучших, — сказал нападающий клубной-пресс-службе. Вновь о себе и будущем величии, как после перехода в «Уфу».

Агент Сейдахмета — Дмитрий Селюк отказался поговорить с корреспондентом «Спорта День за Днем» о клиенте и переходе в «Кайрат».

Конечно, на Сейдахмета повлияли травмы. А еще пиар и прозвище. Возможно, тщеславие и лень. Ведь даже тренер сборной Казахстана говорил, что нападающий не сражается за место в «Уфе». Складывается тенденция — стоит молодого игрока назвать «Месси», как он проваливается. Денис Давыдов, не пригодившийся «Нижнему Новгороду», подтвердит.

Казахам, наверное, обидно, глядя на другие страны бывшего СССР.

Корнеев играл за «Барселону», Аршавин — за «Арсенал», Павлюченко — за «Тоттенхэм».

Мхитарян — в «Арсенале».

Зинченко — в «Манчестер Сити», Коноплянка — в «Шальке», Ярмоленко — в «Вест Хэме».

Каладзе — двукратный обладатель Лиги чемпионов с «Миланом», Кинкладзе играл за «Манчестер Сити», Арвеладзе — за АЗ.

Глеб играл за «Барселону» и «Арсенал».

Пахарь — за «Саутгемптон», Горкш — за КПР.

Станкявичюс — за «Лацио» и «Валенсию», Янкаускас — за «Реал Сосьедад».

Клаван играл в «Ливерпуле», Поом — в «Дерби».

В Казахстане нет и не было игроков с опытом игры в топ-чемпионатах и топ-клубах. Им захотелось своего «Месси». И его сделали искусственно.