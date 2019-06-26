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09:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Английский клуб захотел вернуть Тотти в футбол

Один из английских клубов предложил бывшему полузащитнику сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти вернуться в футбол. Об этом сообщает The Sun.

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Источник: РИА "Новости"

О предложении британского клуба рассказал бывший партнер Тотти по национальной команде Марко Борьелло. «Я знаю, что на Франческо вышел английский клуб, захотели, чтобы он вновь вышел на поле. Возможно, это “Лидс” Андреа Радриццани?» — заявил Борьелло.

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В июне 42-летний Тотти покинул руководство «Ромы». В сентябре 2018-го сообщалось, что в услугах итальянца был заинтересован австралийский «АПИА Тайгерс».

Тотти на протяжении всей карьеры защищал цвета «Ромы». В активе итальянца 250 голов в 619 матчах. В составе римлян хавбек девять раз становился вице-чемпионом Италии, выигрывал золото чемпионата. Тотти был частью итальянской сборной, завоевавшей кубок мира в 2006 году. Он завершил карьеру в 2017-м.

Радриццани — итальянский предприниматель и владелец английского «Лидс Юнайтед». В сезоне-2018/2019 команда заняла третье место в Чемпионшипе (второй по силе дивизион в Англии), но уступила в плей-офф за выход в Премьер-лигу.

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