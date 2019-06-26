СМИ: Буффон близок к возвращению в итальянский «Ювентус»

После окончания сезона 41-летний Буффон покинул «Пари Сен-Жермен», за который выступал с 2018 года. Во французский клуб голкипер перешел из «Ювентуса», где провел 17 лет своей карьеры.

По информации журналиста, Буффон станет резервным вратарем команды, тогда как основным останется поляк Войцех Щенсный. Также сообщается, что при таком развитии событий «Ювентус» покинет голкипер Маттиа Перин.

Буффон в сезоне-2018/19 провел за ПСЖ 25 матчей в разных турнирах и пропустил 25 голов. В составе французской команды голкипер выиграл Суперкубок Франции и чемпионат страны. За «Ювентус» он выступал с 2001 по 2018 год, завоевав четыре трофея Кубка Италии и девять раз став чемпионом Италии. В 2006 году в составе национальной команды Буффон выиграл чемпионат мира.