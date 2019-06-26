Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
09:46 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Буффон близок к возвращению в итальянский «Ювентус»

ТАСС, 26 июня. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» близок к подписанию контракта с бывшим голкипером команды Джанлуиджи Буффоном. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

После окончания сезона 41-летний Буффон покинул «Пари Сен-Жермен», за который выступал с 2018 года. Во французский клуб голкипер перешел из «Ювентуса», где провел 17 лет своей карьеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации журналиста, Буффон станет резервным вратарем команды, тогда как основным останется поляк Войцех Щенсный. Также сообщается, что при таком развитии событий «Ювентус» покинет голкипер Маттиа Перин.

Буффон в сезоне-2018/19 провел за ПСЖ 25 матчей в разных турнирах и пропустил 25 голов. В составе французской команды голкипер выиграл Суперкубок Франции и чемпионат страны. За «Ювентус» он выступал с 2001 по 2018 год, завоевав четыре трофея Кубка Италии и девять раз став чемпионом Италии. В 2006 году в составе национальной команды Буффон выиграл чемпионат мира.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Гонка вооружений. Чем фигуристки удивят соперниц в новом сезоне
Идем на рекорд. У РФ 24 золотые медали после половины Евроигр
Лучший российский защитник в истории. Зубов — в Зале славы НХЛ
«Манчестер Сити» расстанется с полузащитником
Андрей Аршавин: Гинер опять провернул что-то хитрое
Ломаченко проведет поединок за титул чемпиона WBC 31 августа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь