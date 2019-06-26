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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане открылось трансферное окно

Сегодня, 26 июня, стартовал второй регистрационный трансферный период сезона 2019 года для участников чемпионата и первенств Республики Казахстан по футболу.

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Во время него футбольные клубы могут заявлять новых игроков для участия в соревнованиях под эгидой ПФЛК (Профессиональной футбольной лиги Казахстана).

Трансферный период продлится до 24 июля включительно. До этого дня члены Лиги смогут вносить изменения в заявки своих команд.

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