Казахстанский футболист вошел в сборную тура европейского чемпионата

В минувшем туре команда Васильева обыграла дома минского «Торпедо» со счетом 2:1.

В том матче казахстанец провел на поле все 90 минут и отметился забитым голом. Для него этот мяч стал вторым в сезоне.

Всего за 12 туров это третье попадание 22-летнего казахстанца в символические сборные тура.

В «Энергетик-БГУ» Васильев перешел по окончании сезона-2017. До переезда в Беларусь 22-летний полузащитник выступал за карагандинский «Шахтер» и темиртауский «Шахтер-Булат». Вызывался в различные юношеские сборные Казахстана.