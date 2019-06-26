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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист вошел в сборную тура европейского чемпионата

Казахстанский полузащитник Владислав Васильев, выступающий за минский «Энергетик-БГУ», попал в символическую сборную 12-го тура чемпионата Беларуси.

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В минувшем туре команда Васильева обыграла дома минского «Торпедо» со счетом 2:1.

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В том матче казахстанец провел на поле все 90 минут и отметился забитым голом. Для него этот мяч стал вторым в сезоне.

Всего за 12 туров это третье попадание 22-летнего казахстанца в символические сборные тура.

В «Энергетик-БГУ» Васильев перешел по окончании сезона-2017. До переезда в Беларусь 22-летний полузащитник выступал за карагандинский «Шахтер» и темиртауский «Шахтер-Булат». Вызывался в различные юношеские сборные Казахстана.

В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей в чемпионате Беларуси. Также на его счету три ассиста.

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