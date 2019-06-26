Казахстанский футболист вошел в сборную тура европейского чемпионата
Казахстанский полузащитник Владислав Васильев, выступающий за минский «Энергетик-БГУ», попал в символическую сборную 12-го тура чемпионата Беларуси.
Казахстанский полузащитник Владислав Васильев, выступающий за минский «Энергетик-БГУ», попал в символическую сборную 12-го тура чемпионата Беларуси.
В минувшем туре команда Васильева обыграла дома минского «Торпедо» со счетом 2:1.
В том матче казахстанец провел на поле все 90 минут и отметился забитым голом. Для него этот мяч стал вторым в сезоне.
Всего за 12 туров это третье попадание 22-летнего казахстанца в символические сборные тура.
В «Энергетик-БГУ» Васильев перешел по окончании сезона-2017. До переезда в Беларусь 22-летний полузащитник выступал за карагандинский «Шахтер» и темиртауский «Шахтер-Булат». Вызывался в различные юношеские сборные Казахстана.
В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей в чемпионате Беларуси. Также на его счету три ассиста.