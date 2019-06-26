Два самых дорогих вратаря появились в КПЛ-2019

Если раньше таковым считался только 26-летний голкипер «Кайрата» Стас Покатилов, то сейчас его по ценовой отметке догнал 31-летний страж ворот «Ордабасы» Дмитрий Непогодов.

Покатилов зимой стоил 1,2 миллиона евро, сейчас его стоимость выросла до 1,4 миллиона. Аналогичный ценник установлен и на Непогодова, который до этого оценивался в 600/700 тысяч и миллион евро.

Тройку самых дорогих вратарей казахстанского чемпионата замкнул 30-летний представитель «Шахтера» Игорь Шацкий, который с полмиллиона вырос до 700 тысячи евро.

Все трое являются членами сборной Казахстана.

Добавим, что сегодня, 26 июня, в КПЛ открылось трансферное окно, которое закроется 24 июля.

В премьер-лиге сыграно 15 туров. Матчи следующего тура пройдут 30 июня (воскресенье). В этот день сыграют «Окжетпес» — «Атырау», «Актобе» — «Иртыш», «Шахтер» — «Тараз», «Ордабасы» — «Кайсар», «Астана» — «Кайрат», «Жетысу» — «Тобол».