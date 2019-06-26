Два самых дорогих вратаря появились в КПЛ-2019
После обновления рыночной стоимости футболистов в казахстанской
После обновления рыночной стоимости футболистов в казахстанской
Если раньше таковым считался только 26-летний голкипер «Кайрата» Стас Покатилов, то сейчас его по ценовой отметке догнал 31-летний страж ворот «Ордабасы» Дмитрий Непогодов.
Покатилов зимой стоил 1,2 миллиона евро, сейчас его стоимость выросла до 1,4 миллиона. Аналогичный ценник установлен и на Непогодова, который до этого оценивался в 600/700 тысяч и миллион евро.
Тройку самых дорогих вратарей казахстанского чемпионата замкнул 30-летний представитель «Шахтера» Игорь Шацкий, который с полмиллиона вырос до 700 тысячи евро.
Все трое являются членами сборной Казахстана.
Добавим, что сегодня, 26 июня, в КПЛ открылось трансферное окно, которое закроется 24 июля.
В
Руслан Ошуров .