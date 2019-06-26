Клуб КПЛ расстался с легионером в первый день трансферного окна
Полузащитник карагандинского «Шахтера» Лукаш Дроппа покинул клуб, сообщает официальный сайт клуба.
Полузащитник карагандинского «Шахтера» Лукаш Дроппа покинул клуб, сообщает официальный сайт клуба.
30-летний чешский игрок перешел в стан «горняков» летом прошлого сезона и провел в составе команды 24 матча. Общее количество игрового времени составило 2027 минут.
Мурат Тлешев, спортивный директор ФК «Шахтер»: «Спасибо Лукашу за великолепную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере. Новых, ярких достижений и великих побед!».
Добавим, что сегодня, 26 июня, в Казахстане открылось трансферное окно. Дозаявка футболистов возможна до 24 июля.