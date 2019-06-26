Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
14:26 (мск), источник: Lenta.Ru

«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин

Иранец Реза Парастеш был обвинен в использовании образа футболиста «Барселоны» Лионеля Месси ради совращения 23 женщин. Об этом сообщает Marca.

Наверх
Источник: AFP 2019

Парастеш известен как «иранский Месси» из-за внешнего сходства с аргентинским нападающим. Как пишет СМИ, на него подали в суд 23 женщины, которые утверждают, что он притворялся Месси, чтобы принудить их к сексу. Парастеш эти обвинения отвергает, называя их «фейковыми новостями».

Иранец стал популярным в социальных сетях в 2017 году после того, как прислал на один из спортивных сайтов свое фото в футболке «Барселоны». Его начали приглашать на интервью и предложили несколько модельных контрактов. В мае того года иранец был задержан полицией за нарушение общественного порядка: число желавших с ним сфотографироваться было настолько велико, что полиции пришлось задержать двойника спортсмена и арестовать его машину, чтобы восстановить спокойствие на улице.

Сам Месси женат и имеет трех сыновей. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Смотрите также: Как менялся имидж Месси

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий
Как менялся имидж Месси
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывало КГБ
Русский Молот покарал врага Макгрегора
РФС назвал 33 лучших футболистов по итогам сезона-2018/19
Русских биатлонистов отстранили. Мы можем лишиться победы в Сочи
Гинер не против команд из Белоруссии или Казахстана в РПЛ
Назван лучший тренер года по версии РФС
МОК изменил правила выбора страны-хозяйки Олимпийских игр
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь