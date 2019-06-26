«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
Иранец Реза Парастеш был обвинен в использовании образа футболиста «Барселоны» Лионеля Месси ради совращения 23 женщин. Об этом сообщает Marca.
Иранец Реза Парастеш был обвинен в использовании образа футболиста «Барселоны» Лионеля Месси ради совращения 23 женщин. Об этом сообщает Marca.
Парастеш известен как «иранский Месси»
Иранец стал популярным в социальных сетях в 2017 году после того, как прислал на один из спортивных сайтов свое фото в футболке «Барселоны». Его начали приглашать на интервью и предложили несколько модельных контрактов. В мае того года иранец был задержан полицией за нарушение общественного порядка: число желавших с ним сфотографироваться было настолько велико, что полиции пришлось задержать двойника спортсмена и арестовать его машину, чтобы восстановить спокойствие на улице.
Сам Месси женат и имеет трех сыновей. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча».
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