Зарубежный клуб ведет переговоры с форвардом «Жетысу»

30-летний Форвард является воспитанником софийской молодежной академии ЦСКА. На родине он также выступал за «Академику», «Этыр», «Несебар», «Добруджу», «Славию». С лета прошлого года защищал цвета армянского «Арарата» и весьма удачно: в 17 играх забил десять голов.

В феврале 2019-го перешел в «Жетысу», подписав контракт до конца года. Правда, за талдыкорганцев, идущих шестыми в таблице после 15 туров, он не заиграл, проведя всего шесть игр в КПЛ.

Отмечается, что «Арда» сделала хорошее финансовое предложение болгарскому форварду, что может стать решающим фактором в его переходе в летнее межсезонье.

Добавим, что 21 августа 2017 года Димитров был впервые в своей карьере вызван в сборную Болгарии главным тренером Петаром Хубчевым в преддверии отборочных матчей чемпионата мира-2018 против Швеции и Голландии. Дебютировал во встрече против Швеции (3:2), заменив на 83-й минуте Ивелина Попова. Всего в его активе два матча за национальную команду.