Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
17Дым над водой
15:02 (мск), источник: Vesti.kz

Зарубежный клуб ведет переговоры с форвардом «Жетысу»

Пробившийся в высшую лигу болгарский футбольный клуб «Арда» ведет переговоры о возвращении на родину форварда «Жетысу» Ивайло Димитрова, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на «Тема спорт».

Наверх

30-летний Форвард является воспитанником софийской молодежной академии ЦСКА. На родине он также выступал за «Академику», «Этыр», «Несебар», «Добруджу», «Славию». С лета прошлого года защищал цвета армянского «Арарата» и весьма удачно: в 17 играх забил десять голов.

Читайте также
«Кайрат» не смог взять реванш у «Жетысу» за первое поражение в сезоне

В феврале 2019-го перешел в «Жетысу», подписав контракт до конца года. Правда, за талдыкорганцев, идущих шестыми в таблице после 15 туров, он не заиграл, проведя всего шесть игр в КПЛ.

Отмечается, что «Арда» сделала хорошее финансовое предложение болгарскому форварду, что может стать решающим фактором в его переходе в летнее межсезонье.

Добавим, что 21 августа 2017 года Димитров был впервые в своей карьере вызван в сборную Болгарии главным тренером Петаром Хубчевым в преддверии отборочных матчей чемпионата мира-2018 против Швеции и Голландии. Дебютировал во встрече против Швеции (3:2), заменив на 83-й минуте Ивелина Попова. Всего в его активе два матча за национальную команду.

Трансферное окно в КПЛ открылось 26 июня, второй регистрационный период закроется 24 июля.

Жетысу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера
РФС назвал 33 лучших футболистов по итогам сезона-2018/19
Русских биатлонистов отстранили. Мы можем лишиться победы в Сочи
Гинер не против команд из Белоруссии или Казахстана в РПЛ
Назван лучший тренер года по версии РФС
МОК изменил правила выбора страны-хозяйки Олимпийских игр
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь