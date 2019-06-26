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18:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» продал защитника сборной Казахстана в клуб из Европы

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский покинул ФК «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник.

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22-летний игрок уже покинул расположение алматинской команды и отправился в будущий клуб.

Ожидается, что продолжит карьеру Вороговский в Бельгии. Причем новый клуб сразу же выкупил футболиста. О его трансфере клубы объявят официально в ближайшее время.

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