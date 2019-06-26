«Кайрат» продал защитника сборной Казахстана в клуб из Европы

22-летний игрок уже покинул расположение алматинской команды и отправился в будущий клуб.

Ожидается, что продолжит карьеру Вороговский в Бельгии. Причем новый клуб сразу же выкупил футболиста. О его трансфере клубы объявят официально в ближайшее время.