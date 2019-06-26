«Кайрат» продал защитника сборной Казахстана в клуб из Европы
Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский покинул ФК «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник.
Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский покинул ФК «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник.
22-летний игрок уже покинул расположение алматинской команды и отправился в будущий клуб.
Ожидается, что продолжит карьеру Вороговский в Бельгии. Причем новый клуб сразу же выкупил футболиста. О его трансфере клубы объявят официально в ближайшее время.