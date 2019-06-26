Иранские гранды, Серия B, Серия C. Куда зовут на работу Массимо Карреру
Очень интересные варианты продолжения карьеры.
Очень интересные варианты продолжения карьеры.
22 октября 2018-го «Спартак» отправил в отставку Массимо Карреру. Человека, который выиграл с
«Совет директоров ФК “Спартак-Москва” принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю
С тех пор прошло 8 месяцев — Каррера
«Эстеглал» — одна из ведущих команд Ирана, но чемпионат последний раз выигрывала 6 лет назад. А вот «Персеполис» — лучший клуб страны, а стадион «Азади» вмещает… 100 тысяч зрителей. Неплохая такая атмосфера ждет Карреру, если он согласится возглавить «Персеполис». Еще и 2 миллиона евро в год будет получать. В команде собраны иранские футболисты и не особо известные легионеры из Латинской Америки.
Единственный игрок, достойный внимания, — голкипер Алиреза Бейранванд. Это он вытащил пенальти от Криштиану на ЧМ-2018. Голкипер сборной Ирана в детстве сбежал из дома, чтобы заниматься футболом, который родители запрещали. Теперь он главная звезда страны — ну, после Сердара Азмуна.
«Как только я вернулся из России, на меня выходили представители “Удинезе”, но в итоге это ничем не закончилось. Согласился ли бы я возглавить команду, которая ведет борьбу за выживание? Для меня достаточно, чтобы это был четкий и серьезный проект. Если такой будет, то готов начать даже в Серии B», — слова самого Карреры.
Только вот информации о конкретном клубе итальянской ФНЛ, который заинтересован в Массимо, не было. Так что мы польстили Каррере и представили, что его позовет самая известная команда Серии B — «Палермо». «Орлы» привыкли играть в элите итальянского футбола, в еврокубках и собирать классных звезд — за последние годы в «Палермо» играли Пауло Дибала, Эдинсон Кавани, Лука Тони, Андреа Бардзальи и многие другие.
А вот «Катания» точно интересуется Каррерой. Но это клуб всего лишь Серии С. Последний раз в элите «Катания» выступала аж 6 лет назад. Сейчас это очень скромная команда с очень скромным бюджетом. В ее составе нет людей даже за миллион евро. Последний раз в Серии А «Катания» играла пять лет назад.
Может, Каррера поднимет ее с колен?