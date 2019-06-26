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19:09 (мск), источник: Sport24

Иранские гранды, Серия B, Серия C. Куда зовут на работу Массимо Карреру

Очень интересные варианты продолжения карьеры.

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22 октября 2018-го «Спартак» отправил в отставку Массимо Карреру. Человека, который выиграл с красно-белыми долгожданное золото. Проводил Карреру «Спартак» фотографией «Открытие Арены». Ну и официальным заявлением.

«Совет директоров ФК “Спартак-Москва” принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет. ФК “Спартак-Москва” желает Каррере успехов в дальнейшей карьере».

С тех пор прошло 8 месяцев — Каррера по-прежнему без работы. Ну, по крайней мере, главным тренером он точно нигде не проявлялся. Хотя определенные предложения у Массимо есть. Если верить СМИ — Массимо, например, ждут… в Иране. Притом в клубе «Эстеглал» уже работает итальянский тренер — экс-коуч «Интера» Андреа Страмаччони. А вот в «Персеполисе», куда тоже зазывают Карреру, тренера нет. Серб Бранко Иванович ушел на работу в Саудовскую Аравию.

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«Эстеглал» — одна из ведущих команд Ирана, но чемпионат последний раз выигрывала 6 лет назад. А вот «Персеполис» — лучший клуб страны, а стадион «Азади» вмещает… 100 тысяч зрителей. Неплохая такая атмосфера ждет Карреру, если он согласится возглавить «Персеполис». Еще и 2 миллиона евро в год будет получать. В команде собраны иранские футболисты и не особо известные легионеры из Латинской Америки.

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Единственный игрок, достойный внимания, — голкипер Алиреза Бейранванд. Это он вытащил пенальти от Криштиану на ЧМ-2018. Голкипер сборной Ирана в детстве сбежал из дома, чтобы заниматься футболом, который родители запрещали. Теперь он главная звезда страны — ну, после Сердара Азмуна.

«Как только я вернулся из России, на меня выходили представители “Удинезе”, но в итоге это ничем не закончилось. Согласился ли бы я возглавить команду, которая ведет борьбу за выживание? Для меня достаточно, чтобы это был четкий и серьезный проект. Если такой будет, то готов начать даже в Серии B», — слова самого Карреры.

Только вот информации о конкретном клубе итальянской ФНЛ, который заинтересован в Массимо, не было. Так что мы польстили Каррере и представили, что его позовет самая известная команда Серии B — «Палермо». «Орлы» привыкли играть в элите итальянского футбола, в еврокубках и собирать классных звезд — за последние годы в «Палермо» играли Пауло Дибала, Эдинсон Кавани, Лука Тони, Андреа Бардзальи и многие другие.

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А вот «Катания» точно интересуется Каррерой. Но это клуб всего лишь Серии С. Последний раз в элите «Катания» выступала аж 6 лет назад. Сейчас это очень скромная команда с очень скромным бюджетом. В ее составе нет людей даже за миллион евро. Последний раз в Серии А «Катания» играла пять лет назад.

Может, Каррера поднимет ее с колен?

Источник: Sport24
Источник: Sport24
Источник: Sport24
Источник: Sport24
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