«Жетысу» объявил о подписании экс-полузащитника «Иртыша»

Воспитанник карагандинского футбола дебютировал в премьер-лиге 30 марта 2008 года, когда «Шахтер» принимал «Окжетпес» (2:1). Всего за карагандинский клуб он сыграл 56 матчей, забил четыре мяча. Также выступал за «Актобе» (51 матч, шесть мячей), «Атырау» (восемь матчей), «Кайрат» (57 матчей, десять мячей).

В 2016 году Дарабаев играл за «Иртыш», проведя 32 игры и забив пять голов. Прошлый сезон он провел в составе костанайского «Тобола». В «Иртыш» вернулся в декабре прошлого года. В текущем сезоне за павлодарский клуб провел семь матчей и забил один гол.