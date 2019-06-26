«Жетысу» объявил о подписании экс-полузащитника «Иртыша»
Талдыкорганский «Жетысу» подписал контракт с 30-летним казахстанским полузащитником Асланом Дарабаевым, сообщает официальный сайт клуба.
Талдыкорганский «Жетысу» подписал контракт с 30-летним казахстанским полузащитником Асланом Дарабаевым, сообщает официальный сайт клуба.
Воспитанник карагандинского футбола дебютировал в
В 2016 году Дарабаев играл за «Иртыш», проведя 32 игры и забив пять голов. Прошлый сезон он провел в составе костанайского «Тобола». В «Иртыш» вернулся в декабре прошлого года. В текущем сезоне за павлодарский клуб провел семь матчей и забил один гол.
Напомним, что в начале мая Дарабаев ушел из «Иртыша», расторгнув контракт по собственной инициативе.