«ПСЖ» оценивает Мбаппе в € 230−250 млн
«ПСЖ» определился с ценой на своего форварда Килиана Мбаппе, сообщает AS со ссылкой L’Equipe.
«ПСЖ» определился с ценой на своего форварда Килиана Мбаппе, сообщает AS со ссылкой L’Equipe.
По информации источника, парижане будут готовы принять предложение от клуба, который проявит заинтересованность в подписании 20-летнего нападающего, если его размер будет составлять не менее € 230−250 млн.
В минувшем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Ранее Мбаппе намекнул, что уже этим летом может сменить клубную прописку.