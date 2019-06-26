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19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» оценивает Мбаппе в € 230−250 млн

«ПСЖ» определился с ценой на своего форварда Килиана Мбаппе, сообщает AS со ссылкой L’Equipe.

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Источник: Reuters

По информации источника, парижане будут готовы принять предложение от клуба, который проявит заинтересованность в подписании 20-летнего нападающего, если его размер будет составлять не менее € 230−250 млн.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за сумму в € 135 млн.

В минувшем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Ранее Мбаппе намекнул, что уже этим летом может сменить клубную прописку.

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