«Рома» и «Наполи» достигли соглашения по обмену игроками
Защитник «Ромы» Костас Манолас продолжит карьеру в «Наполи», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
Защитник «Ромы» Костас Манолас продолжит карьеру в «Наполи», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, трансфер грека обойдётся неаполитанскому клубу в € 34 млн. Однако сумма выплаты римлянам будет уменьшена за счёт включения в сделку полузащитника «Наполи» Амаду Диавара, трансфер которого был оценён сторонами в € 18 млн плюс ещё € 2 млн в виде различных бонусов.
Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 27-летний футболист провёл 27 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.
Гвинеец был приобретён неаполитанцами у «Болоньи» за € 14,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 21-летний хавбек сыграл в чемпионате Италии 13 матчей, результативными действиями он не отметился.