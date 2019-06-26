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26 июня, источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов одержал победу в товарищеском матче

Румынский ЧФР одержал победу в товарищеском матче на сборах в Италии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: realitatea.net

Игра с хорватским «Осиеком» завершилась со счетом 2:1. После первого тайма на табло горела ничья 1:1, после перерыва румыны же забили победный мяч.

Напомним, что ЧФР стал соперником «Астаны» по первому отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч команды проведут 9 июля на «Астана Арене», ответный — через неделю.

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