Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов одержал победу в товарищеском матче
Румынский ЧФР одержал победу в товарищеском матче на сборах в Италии, передает корреспондент Vesti.kz.
Румынский ЧФР одержал победу в товарищеском матче на сборах в Италии, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра с хорватским «Осиеком» завершилась со счетом 2:1. После первого тайма на табло горела ничья 1:1, после перерыва румыны же забили победный мяч.
Напомним, что ЧФР стал соперником «Астаны» по первому отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч команды проведут 9 июля на «Астана Арене», ответный — через неделю.