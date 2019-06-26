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26 июня, источник: Чемпионат.com

Гвардиола: Совместимость Неймара и Гризманна зависит от планов «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможных трансферах в «Барселону» форвардов Антуана Гризманна («Атлетико») и Неймара («ПСЖ»).

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«Я не собираюсь ничего говорить о Неймаре, он не игрок моей команды. Слухи связывают его с “Барселоной”. Я провёл много времени в этом клубе и не хочу, чтобы мои слова были неверно истолкованы. Совместим ли Неймар с Гризманом? Всё зависит от того, что планируют технический секретариат клуба и главный тренер. Но сильных игроков всегда хорошо приветствуют в командах. Они оба очень хороши», — приводит слова Гвардиолы AS.

Гвардиола тренировал «Барселону» в период с 2008 по 2012 год. В общей сложности за это время с сине-гранатовыми он выиграл 14 трофеев.

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