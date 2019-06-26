Гвардиола: Совместимость Неймара и Гризманна зависит от планов «Барселоны»

«Я не собираюсь ничего говорить о Неймаре, он не игрок моей команды. Слухи связывают его с “Барселоной”. Я провёл много времени в этом клубе и не хочу, чтобы мои слова были неверно истолкованы. Совместим ли Неймар с Гризманом? Всё зависит от того, что планируют технический секретариат клуба и главный тренер. Но сильных игроков всегда хорошо приветствуют в командах. Они оба очень хороши», — приводит слова Гвардиолы AS.