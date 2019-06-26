Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионов евро

Источник: AFP 2019

Силлессен подписал контракт до июня 2023 года с опцией досрочного расторжения соглашения за 80 миллионов евро.

«Барселона» на своем официальном сайте сообщила, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

Силлессен перешел в «Барселону» из амстердамского «Аякса» летом 2016 года, стал с каталонцами двукратным чемпионом Испании. В минувшем сезоне голландский голкипер провел за «сине-гранатовых» 11 матчей в различных турнирах.