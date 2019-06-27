Паредес: Остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу

Источник: РИА "Новости"

«Да, я остаюсь в “ПСЖ”. Чувствую себя хорошо… Слухи об уходе? Нет, ничего этого нет. Я остаюсь в Париже и никуда не ухожу» — приводит слова Паредеса RMC Sport со ссылкой на ESPN.

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Ранее появилась информация, что «Пари-Сен-Жермен» рассматривает вариант с продажей аргентинца. Сообщалось, что футболист может вернуться в Россию.