Паредес: Остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу
Полузащитник «Пари-Сен-Жермен» Леандро Паредес прокомментировал ситуацию со своим будущим.
Полузащитник «Пари-Сен-Жермен» Леандро Паредес прокомментировал ситуацию со своим будущим.
«Да, я остаюсь в “ПСЖ”. Чувствую себя хорошо… Слухи об уходе? Нет, ничего этого нет. Я остаюсь в Париже и никуда не ухожу» — приводит слова Паредеса RMC Sport со ссылкой на ESPN.
Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года за € 40 млн. Всего в составе парижан он сыграл 22 матча и отдал 2 результативные передачи. За «Зенит» аргентинец выступал в период с 2017 по 2019 год. Ранее 24-летний хавбек также играл за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».