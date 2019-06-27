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09:32 (мск), источник: Sport24

Жена смертельно больного экс-игрока «Зенита» Риксена: Помощь Роналду? Подарил потную майку и ушел

Вероника Риксен, русская жена голландского экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена, который смертельно болен, дала понять, что один из лучших игроков мира Криштиану Роналду не оказывал финансовую помощь их семье, несмотря на встречу.

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Источник: Sport24

Роналду встретился с Риксеном и его семьей в октябре 2016 года после матча группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Легией» (5:1) в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Отвечая на вопрос о том, помог ли Роналду Риксену после встречи, Вероника сказала: «Майку потную подарил дочке. Снял после игры, отдал и ушел. Дедушка из ФИФА, как же его зовут, тоже обещал создать фонд и помогать мужу до конца жизни, но по факту — ничего».

Говоря о «дедушке из ФИФА», Вероника имеет в виду бывшего президента организации Зеппа Блаттера, которому в этом году исполнилось 83 года. В одном из интервью жена Риксена рассказывала, что именно Блаттер был инициатором их встречи с Роналду.

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