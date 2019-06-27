Жена смертельно больного экс-игрока «Зенита» Риксена: Помощь Роналду? Подарил потную майку и ушел

Источник: Sport24

Роналду встретился с Риксеном и его семьей в октябре 2016 года после матча группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Легией» (5:1) в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Отвечая на вопрос о том, помог ли Роналду Риксену после встречи, Вероника сказала: «Майку потную подарил дочке. Снял после игры, отдал и ушел. Дедушка из ФИФА, как же его зовут, тоже обещал создать фонд и помогать мужу до конца жизни, но по факту — ничего».