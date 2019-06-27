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09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крузейро» решил не выкупать Лукаса Силву у «Реала»

«Крузейро» объявил о возвращении полузащитника Лукаса Силвы в мадридский «Реал».

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26-летний футболист с января 2017 года выступал за бразильский клуб на правах аренды.

«Благодарим Лукаса за то, что он всегда уважал наши цвета и увековечил своё имя в нашей истории. Мы желаем ему всего наилучшего в карьере. Спасибо», — говорится в сообщении клуба в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 26-летний Силва выступал за «Крузейро» на правах аренды. Хавбек принял участие в шести матчах бразильского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями.

Силва перешёл в «Реал» из «Крузейро» в январе 2015 года. Сумма трансфера составила € 13 млн. Через полгода после трансфера у бразильца возникли проблемы с сердцем, но сам игрок заявил, что у него было разовое изменение ритма биения сердца. Контракт Силвы с «Реалом» действует до лета 2020 года.

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