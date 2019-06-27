«Крузейро» решил не выкупать Лукаса Силву у «Реала»

26-летний футболист с января 2017 года выступал за бразильский клуб на правах аренды.

«Благодарим Лукаса за то, что он всегда уважал наши цвета и увековечил своё имя в нашей истории. Мы желаем ему всего наилучшего в карьере. Спасибо», — говорится в сообщении клуба в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 26-летний Силва выступал за «Крузейро» на правах аренды. Хавбек принял участие в шести матчах бразильского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями.